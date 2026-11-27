Hinter den Kulissen einer Düsseldorfer Modelagentur ermitteln die Behörden. Nun sitzt ein Mann in Untersuchungshaft, zwei Anzeigen liegen vor.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt rund um eine Modelagentur in Düsseldorf. Wie eine Behördensprecherin am Freitag bestätigte, wurde ein Beschuldigter festgenommen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Bei der Behörde sind zwei Strafanzeigen eingegangen. Die eine stützt sich auf den Verdacht der sexuellen Belästigung, die andere auf den Verdacht der Vergewaltigung.

Vorwürfe der Frauen

Wie der WDR berichtet, erhebt eine 21-Jährige den Vorwurf, sie sei bei einem Fotoshooting wiederholt vergewaltigt worden. Schon einige Tage zuvor hatte die „Rheinische Post“ über Anschuldigungen einer 15-Jährigen berichtet. Nach eigener Darstellung wurde die Jugendliche in derselben Agentur sexuell belästigt. Auf ihre Hinweise hin hatten die Behörden Ermittlungen aufgenommen, die mittlerweile ausgeweitet wurden.