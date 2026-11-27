Der Brief ist angekommen, die Uhr tickt. Für den verurteilten Kabarettisten endet die Frist erst nach den Weihnachtstagen.

Günther Paal hat die Aufforderung zum Haftantritt am Mittwoch höchstpersönlich in Empfang genommen. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte der „Krone“, dass er das Schreiben übernommen hat. Der 64-jährige Kabarettist, der unter dem Künstlernamen „Gunkl“ bekannt ist, wurde am 22. Oktober 2026 am Wiener Landesgericht zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Schuldspruch erging wegen sexuellen Missbrauchs eines Kleinkindes sowie wegen des Besitzes und der Weitergabe von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger. Das Urteil gegen Günther Paal war am 23. Oktober 2026 rechtskräftig.

Frist läuft

Das Schreiben, das der Richter am 20. November ausfertigte, fordert Paal auf, „sich binnen eines Monats nach Zustellung während der Amtsstunden in der Justizanstalt Simmering einzufinden“. Weil Weihnachten und das darauffolgende Wochenende in diesen Zeitraum fallen, läuft die Frist nach Angaben der „Krone“ erst am 28. Dezember 2026 ab. Paal kann die Haft aber auch früher antreten.

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Haftort unklar

In welcher Anstalt er seine Strafe danach absitzt, legt die Generaldirektion für Vollzugsangelegenheiten fest. Die „Krone“ hält die Justizanstalt Sonnberg in Niederösterreich für den wahrscheinlichsten Haftort. Die Anstalt hat sich auf den Strafvollzug und die Behandlung von Sexualstraftätern spezialisiert. Laut „Krone“ muss Paal mindestens 18 Monate hinter Gittern verbringen, ehe er einen Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest stellen darf. Dass dieser genehmigt wird, steht damit nicht fest.