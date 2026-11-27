Einen gesetzlichen Anspruch auf Weihnachtsgeld gibt es in Österreich nicht. Laut ÖGB unterliegen aber rund 98 Prozent der Arbeitnehmer:innen einem Kollektivvertrag, der es meist in Höhe eines Monatsgehalts vorsieht.

Das Wichtigste in Kürze • Der genaue Auszahlungstermin steht im Kollektivvertrag, in vielen Branchen liegt er Ende November oder Anfang Dezember.

Der genaue Auszahlungstermin steht im Kollektivvertrag, in vielen Branchen liegt er Ende November oder Anfang Dezember. • Teilzeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte und Lehrlinge haben Anspruch, wenn Kollektivvertrag oder Arbeitsvertrag ihn vorsieht.

Teilzeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte und Lehrlinge haben Anspruch, wenn Kollektivvertrag oder Arbeitsvertrag ihn vorsieht. • Wird nicht gezahlt, sind Betriebsrat, Gewerkschaft oder Arbeiterkammer die Anlaufstellen.

Der Anspruch ergibt sich meist aus dem Kollektivvertrag, einer Vereinbarung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberseite für eine Branche. Regeln weder Kollektivvertrag noch Arbeitsvertrag etwas, besteht grundsätzlich keiner. Auch für das Urlaubsgeld gibt es keinen allgemeinen gesetzlichen Anspruch. Weihnachtsgeld heißt auch 13. Monatsgehalt oder Weihnachtsremuneration, das Urlaubsgeld wird umgangssprachlich als 14. Gehalt bezeichnet. Laut ÖGB ist es keine freiwillige Gabe der Arbeitgeber, sondern eine Sonderzahlung, die Gewerkschaften erkämpft haben.

Wer hat Anspruch auf Weihnachtsgeld?

Teilzeitbeschäftigte bekommen es, wenn Kollektivvertrag oder Arbeitsvertrag das vorsieht. Regelmäßige Mehrstunden müssen dabei berücksichtigt werden. Für geringfügig Beschäftigte gilt dieselbe Regel, Lehrlinge haben Anspruch, wenn es im Kollektivvertrag steht.

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Freie Dienstnehmer:innen, also Beschäftigte ohne klassischen Arbeitsvertrag, haben keinen allgemeinen Anspruch. Seit 2026 können aber auch für sie Kollektivverträge abgeschlossen werden. Ob sie Weihnachtsgeld erhalten, hängt von den geltenden Regelungen ab.

Wie viel und wann wird gezahlt?

Die Höhe legt der Kollektivvertrag fest, normalerweise ist es ein Monatslohn oder Monatsgehalt. In vielen Kollektivverträgen steht Beschäftigten, die das gesamte Kalenderjahr im Betrieb waren, ein volles Monatsentgelt zu. Überstunden und Prämien zählen nur mit, wenn Kollektivvertrag oder Vereinbarung mit dem Arbeitgeber es vorsehen.

Auch der Termin steht im Kollektivvertrag. Die Auszahlung ist auch in Teilbeträgen möglich, in vielen Branchen erfolgt sie Ende November oder Anfang Dezember. Im Handel beträgt die Weihnachtsremuneration für Arbeiter:innen nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich bei monatlicher Entlohnung einen Bruttomonatslohn, bei wöchentlicher Entlohnung 4,33 Bruttowochenlöhne. Sie ist spätestens am 1. Dezember auszuzahlen.

Für das Eisen- und Metallverarbeitende Gewerbe nennt die Kammer einen Monatsverdienst für alle am 1. Dezember beschäftigten Arbeitnehmer. Fällig sei er spätestens am Ende jener Arbeitswoche, in die der 1. Dezember fällt.

Weihnachtsgeld wird steuerlich begünstigt. Nach dem Einkommensteuergesetz sind die ersten 620 Euro steuerfrei, die nächsten 24.380 Euro werden mit 6 Prozent besteuert. Das Jahressechstel beträgt ein Sechstel der bereits zugeflossenen laufenden Bezüge, umgerechnet auf das Kalenderjahr. Liegt es bei höchstens 2.615 Euro, entfällt die Besteuerung mit diesen festen Sätzen. Wie hoch der Netto-Betrag ausfällt, hängt auch von der Einkommenshöhe und den übrigen Sonderzahlungen ab.

Was gilt bei Karenz und Kündigung?

Wer nicht das ganze Jahr gearbeitet hat, etwa wegen eines Einstiegs im Lauf des Jahres oder wegen des Endes des Arbeitsverhältnisses, erhält in der Regel einen Teilbetrag für die Zeit der Beschäftigung. Auch wer selbst kündigt oder gekündigt wird, hat in der Regel Anspruch auf einen Teil des Weihnachtsgelds.

In der Karenz gibt es grundsätzlich kein laufendes Entgelt, daher in der Regel auch keinen Anspruch für diese Zeit. Für die Zeiten davor und danach kann anteilig Anspruch bestehen. Mutterschutz ist nicht dasselbe wie Karenz. Für die Zeit des Beschäftigungsverbots rund um die Geburt gelten andere Regelungen.

In Kurzarbeit besteht grundsätzlich Anspruch, die Berechnungsgrundlage richtet sich nach den geltenden Regelungen. Im Krankenstand geht das Weihnachtsgeld nicht automatisch verloren, es hängt vom Entgeltanspruch und vom Kollektivvertrag ab.

Arbeitslose bekommen vom AMS kein zusätzliches Weihnachtsgeld. Sonderzahlungen aus der früheren Beschäftigung fließen aber in die Berechnung des Arbeitslosengeldes ein. Pensionist:innen erhalten ihre Sonderzahlungen üblicherweise im April und Oktober, das sind Pensionssonderzahlungen und kein Weihnachtsgeld.

Aufgenommen wurde das Weihnachtsgeld ab 1919 zunehmend in Kollektivverträge. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die Gewerkschaften durch, dass immer mehr Beschäftigte Urlaubs- und Weihnachtsgeld über den Kollektivvertrag erhielten.

Was tun, wenn nicht gezahlt wird?

Bleibt das Weihnachtsgeld aus oder ist es falsch berechnet, können sich Beschäftigte an Betriebsrat, Gewerkschaft oder Arbeiterkammer wenden. Welcher Kollektivvertrag gilt, lässt sich auf kollektivvertrag.at nachschlagen oder bei der zuständigen Gewerkschaft erfragen. Der Kollektivvertrag sichert auch Mindestlöhne und Mindestgehälter.

Offene Lohnansprüche können Beschäftigte laut Sozialministerium mit einer Klage beim örtlich zuständigen Arbeits- und Sozialgericht durchsetzen, sofern sie nicht verjährt oder verfallen sind. Gesetzlich verjähren Entgeltforderungen nach drei Jahren ab Fälligkeit. Ein Kollektivvertrag kann kürzere Fristen setzen, zum Beispiel zwei Monate. Ansprüche können Verfallsfristen unterliegen, deshalb nicht zu lange warten.