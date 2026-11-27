Ein Gemüse wächst wild, lässt sich nicht planen und bringt in Belgien Spitzenpreise. Viele kennen die Pflanze nur aus dem Bierglas.

Hopfentriebe gelten als Delikatesse: In Belgien und den Niederlanden legen manche Käufer bis zu 1.000 Euro für ein Kilogramm auf den Tisch. Besonders in der gehobenen Gastronomie ist das Gemüse dort begehrt. Der sogenannte Hopfenspargel sieht Spargel zwar ähnlich, ist aber keiner. Tatsächlich handelt es sich um die jungen Triebe der Hopfenpflanze Humulus lupulus, die vor allem als Zutat beim Bierbrauen bekannt ist.

Wie das Portal East Fruit berichtet, lässt sich das Wachstum der Triebe kaum vorhersagen. Sie tauchen spontan und vereinzelt auf, weshalb Suche und Ernte viel Aufwand bedeuten. Hinzu kommt, dass sie empfindlich und kaum lagerfähig sind. Bald nach der Ernte müssen sie auf den Teller, denn ihre Frische entscheidet über Geschmack und Qualität.

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Im Frühling sprießen die jungen Triebe auch an wild wachsenden Hopfenpflanzen. Manche Anbauer verdienen mit Ernte und Verkauf etwas dazu. Auch jenseits der beiden Absatzmärkte ist das Interesse in den vergangenen Jahren gestiegen.

Hopfen in Kroatien

Obwohl Kroatien klimatisch gute Voraussetzungen bietet, gibt es dort heute kaum eine organisierte, kommerzielle Hopfenproduktion. Die heimischen Brauereien und Craft-Brauereien decken ihren Bedarf überwiegend über Importe. Früher sah das anders aus. Größere Anbauflächen lagen vor allem in Slawonien und rund um Osijek. In der Gespanschaft (Verwaltungsbezirk) Osijek-Baranja zählte man rund 6.000 Hektar Hopfenanlagen, die hauptsächlich für die Brauindustrie von Osijek bestimmt waren.

Kleinere Flächen gab es bei Ilok und Križevci. Im Dorf Gregurovec bei Križevci wurde die Sorte Aurora angebaut. Die dortige Genossenschaft stellte 2012 ihre Tätigkeit ein.

Zubereitung und Inhaltsstoffe

Zubereitet werden Hopfentriebe ähnlich wie klassischer Spargel. Zuerst entfernt man die harten unteren Teile, dann werden die Triebe gründlich abgespült. Beliebt ist das Dünsten in Butter mit Salz und Zitronensaft. Der milde Geschmack passt gut zu Erdäpfeln, Fisch oder Hühnerfleisch.

In den Trieben stecken Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Verbindungen wie Xanthohumol, die im Hopfen vorkommen, werden wegen möglicher positiver Gesundheitseffekte erforscht, darunter entzündungshemmende Eigenschaften. Einzelne Hopfenverbindungen bringt man außerdem mit Entspannung und besserer Schlafqualität in Verbindung. Dass der Verzehr der Triebe selbst diese Wirkungen hat, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.