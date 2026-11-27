Unsichtbar schwebt es in jeder Wohnung und wartet auf seine Chance. Ein ganz normaler Alltag liefert ihm genau das, was es braucht.

Schimmelpilzsporen finden auf Flächen, die in der Wohnung über längere Zeit feucht bleiben, einen Nährboden. Die Sporen schweben praktisch überall in der Luft und brauchen zum Auskeimen Feuchtigkeit. Worauf es ankommt, ist daher, die Nässe, die im Alltag anfällt, aus den Räumen hinauszubringen.

Allein durch das Atmen geben Menschen täglich 1 bis 2 Liter Wasser an die Raumluft ab. Beim Kochen kommen in einem Vierpersonenhaushalt bis zu 2 Liter dazu, beim Baden, Waschen und Blumengießen zusammen bis zu 3 Liter.

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Wird Wäsche in der Wohnung getrocknet, steigt die Menge weiter an. Fehlt ein ausreichender Luftwechsel, kann sich die Feuchtigkeit in Wänden, Möbeln und Teppichen festsetzen. Auch am Fensterglas sowie im Falzbereich von Außentüren und Fenstern kann sich Kondensat bilden.

Richtig lüften

Empfohlen wird, mindestens dreimal am Tag jeweils zehn Minuten lang zu lüften. Als ideal gilt es, die Raumluft alle zwei Stunden komplett auszutauschen. Besonders wichtig ist das Lüften am Morgen nach dem Aufstehen, weil der Körper in der Nacht viel Feuchtigkeit abgibt. Zu Mittag und am Abend sorgt frische Luft dafür, dass der Kohlendioxidgehalt sinkt. Ein Luftwechsel kurz vor dem Zubettgehen wird ebenfalls nahegelegt.

Als besonders wirksam beim Luftaustausch gilt es, die Fenster etwa 4 bis 10 Minuten lang ganz zu öffnen. Fenster, die dauerhaft gekippt bleiben, sind im Winter dagegen keine gute Lösung. Sie verursachen Energieverluste, und stark ausgekühlte Wände können außerdem dazu führen, dass feuchte Innenluft dort kondensiert.

Beim Kochen und Baden sollte zusätzlich genau an dem Ort gelüftet werden, an dem die Feuchtigkeit entsteht. Gelangt sie in kühlere Räume, steigt das Risiko, dass sie sich an kalten Wänden niederschlägt. Die Türen zu unbeheizten Wintergärten oder Studios sollten deshalb zubleiben.

In sämtlichen Wohnräumen werden gleichbleibende Temperaturen zwischen 20 und 22 °C empfohlen. In der Nacht sollte es um nicht mehr als 5 °C kühler werden. Wäsche sollte nicht regelmäßig in Innenräumen getrocknet werden, auch auf Verkleidungen und eingebaute Möbel an Außenwänden wird besser verzichtet. Lässt sich die Einrichtung nicht anders gestalten, kann die Luft zumindest zirkulieren, wenn zwischen Möbelstück und Wand Platz bleibt.

Innenjalousien sollten nicht ganz geschlossen werden. Lange, dicke Vorhänge vor den Fenstern und Verkleidungen von Heizkörpern verhindern, dass sich die Glasflächen ausreichend erwärmen. Bildet sich bei tiefen Außentemperaturen trotzdem Kondenswasser, sollte es regelmäßig abgewischt werden, damit Fenster und Bodenbeläge keinen Schaden nehmen.

Luftfeuchtigkeit kontrollieren

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht über 50 Prozent steigen, kurzzeitig sind Spitzen bis 60 Prozent vertretbar. Empfohlen wird, sie täglich mit einem Hygrometer zu überprüfen. Je kälter es draußen ist, desto niedriger sollte der Wert in der Wohnung liegen.

Beschlagene Scheiben können ein Hinweis auf zu hohe Werte sein. Hält die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu stark an, können Holzfenster und Türen aufquellen, und auch am Baukörper können erhebliche Schäden entstehen.