Ein gewöhnlicher Morgen an der Bushaltestelle endet für Mutter und Sohn im Spital. Der Auslöser sollte eigentlich für freie Wege sorgen.

Schwere Verletzungen hat ein siebenjähriger Bub am Donnerstag in Wien-Liesing bei einem Unfall mit einem Schneeräumtraktor davongetragen. Seine Mutter wurde leicht verletzt. Die beiden hatten vor einem Wartehäuschen auf den Bus gewartet. Nach Angaben der Polizei war ein 40-Jähriger kurz nach 8.00 Uhr mit dem Fahrzeug auf dem Gehsteig der Endresstraße in Richtung Kirchenplatz unterwegs. Bei der Haltestelle Atzgersdorf standen zu diesem Zeitpunkt Mutter und Sohn.

Unfallhergang

Als der Lenker die Haltestelle wieder verlassen wollte, begann der Traktor laut Polizei zu rutschen. Das Fahrzeug traf die beiden und presste sie zwischen dem Schneeschild und der Außenseite des Wartehäuschens ein. Der Bub zog sich Brüche am Arm, am Becken und an einem Lendenwirbel zu. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn zunächst vor Ort, danach wurde er ins Krankenhaus gebracht. Auch seine Mutter kam wegen Schnittverletzungen ins Spital.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ein Linienbus geriet am Donnerstag in der Stammersdorfer Kellergasse aufgrund der winterlichen Verhältnisse in den Straßengraben. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei von ihnen wurden ins Spital gebracht.

Schneerekord-Vergleich

In Wien gingen zwischen 19 und 23 Millimeter Niederschlag nieder. Gegen 21.00 Uhr am Donnerstag hörte der Schneefall auf. An der Station Wien-Hohe Warte der GeoSphere Austria wurden am Freitag um 7.00 Uhr 17 Zentimeter Schnee gemessen. Am Donnerstagabend hatte die Schneedecke zeitweise 19 Zentimeter betragen.

Eine höhere Schneedecke im November wurde an dieser Station zuletzt 1985 registriert, damals mit 27 Zentimetern. Der Rekord für diesen Monat seit Beginn der Schneehöhenmessung im Jahr 1929 stammt vom 24. November 1971 und liegt bei 28 Zentimetern. Seit 1985 kamen den aktuellen Werten nur 1995 mit 15 Zentimetern und 1993 mit 14 Zentimetern nahe.