Der Mittagsschlaf gilt als Energiespender. Wenige Minuten mehr auf der Uhr entscheiden, ob er Kraft bringt oder dem Körper zusetzt.

Ein kurzes Nickerchen zu Mittag kann neue Energie bringen. Wer sich länger hinlegt, fühlt sich beim Aufwachen allerdings oft weniger fit als vor dem Einschlafen. Schlafmediziner raten, spätestens nach 20 bis 30 Minuten wieder aufzustehen. Dauert die Pause länger, kann der Körper in den Tiefschlaf abgleiten.

Reißt einen der Wecker aus dieser Phase, stellt sich mitunter die sogenannte Schlaftrunkenheit ein. Betroffene fühlen sich gerädert und benommen und leisten weniger als vor dem Hinlegen.

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Studien und Risiken

Umfangreiche Beobachtungsstudien, die unter anderem vom Robert Koch-Institut ausgewertet wurden, bringen einen regelmäßigen Mittagsschlaf von einer Stunde oder mehr mit erhöhten Gesundheitsrisiken in Verbindung. Statistisch steigt dabei die Gefahr für Bluthochdruck und Herzerkrankungen, außerdem treten Übergewicht und Typ-2-Diabetes häufiger auf. Dass der lange Mittagsschlaf diese Folgen verursacht, ist damit allerdings nicht erwiesen.

Experten zufolge kann ein starkes Schlafbedürfnis tagsüber auch ein frühes Warnzeichen sein, und zwar für unentdeckte Grunderkrankungen oder für eine unbemerkte Schlafapnoe in der Nacht. Wer tagsüber lange schläft, baut zudem jenen natürlichen Schlafdruck ab, der am Abend zum Einschlafen führt. Die Folge können Einschlafprobleme sein, und diese wiederum können das Risiko für depressive Verstimmungen steigern.

Richtiges Nickerchen

Experten empfehlen, den Wecker auf 25 Minuten zu stellen. Rund fünf Minuten sind dann zum Einschlafen eingeplant, die übrigen 20 Minuten bleiben für leichten Erholungsschlaf. Nach 15 Uhr sollte man laut den Fachleuten nicht mehr zu Mittag schlafen, da eine späte Pause die innere Uhr aus dem Takt bringen und den Nachtschlaf stören kann. Menschen mit Ein- oder Durchschlafstörungen sollten das Mittagsschläfchen ganz bleiben lassen, damit der Schlafdruck am Abend erhalten bleibt.