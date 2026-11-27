Zwei Tage waren geplant, nach einem Abend war Schluss. Im Ringen um Milliarden bis 2034 bleiben die Fronten in Brüssel verhärtet.

Der Sondergipfel in Brüssel zum nächsten langfristigen EU-Budget ist am Donnerstagabend vorzeitig und ohne Einigung zu Ende gegangen. Die zweitägigen Beratungen, die EU-Ratspräsident Antonio Costa angesetzt hatte, werden am Freitag nicht weitergeführt.

Verhandelt wird über den Finanzrahmen von 2028 bis Ende 2034. Costas Vorschlag beläuft sich nach bereits vorgesehenen Kürzungen auf 1,78 Billionen Euro. Dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz ist dieser Umfang nach wie vor zu hoch. „Europa braucht solide Finanzen.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Deutschland, Österreich, die Niederlande, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien treten gemeinsam für zusätzliche Einsparungen ein. Seit dem Beitritt Belgiens bezeichnen sich die Nettozahlerstaaten selbst als „Die vernünftigen sieben“ beziehungsweise „Sensible Seven“. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nannte Costas Vorschlag „gescheitert“ und forderte eine Überarbeitung. Bei den Verhandlungen bestehe allerdings „keine Eile“. Auch den Ausgang des Gipfels wollte er nicht grundsätzlich negativ sehen: „Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind“, sagte er in der Nacht auf Freitag.

Widerstand gegen Kürzungen

Dem steht eine große Staatengruppe gegenüber, die hohe Ausgaben für strukturschwache Regionen und für die Landwirtschaft verteidigt. Zahlreiche dieser Länder, vorwiegend in Süd- und Osteuropa, zählen zu den Nettoempfängern des EU-Budgets. Selbst die Nettozahler Frankreich und Italien wollen Einbußen für ihre Landwirte und Regionen nicht hinnehmen. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni erklärte: „Wir sind nicht bereit, unsere Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das wir mehr einzahlen, um weniger zu bekommen“. Eine Einigung sei noch „Lichtjahre“ entfernt.

Kürzungen nannte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron „einen strategischen Fehler“. Damit Europa wettbewerbsfähiger werde, brauche es ein größeres Budget.

Costa hatte in vertraulichen Gesprächen mit einzelnen Interessengruppen nach Kompromissen gesucht und das Treffen als notwendigen Verhandlungsschritt bewertet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, deren Behörde ein wesentlich höheres Budget vorgeschlagen hatte, sprach von Fortschritten. Die EU-Kommission bezifferte ihren ursprünglichen Vorschlag für den Finanzrahmen 2028–2034 auf knapp 2 Billionen Euro; im Vorschlag selbst nannte sie 1,98 Billionen Euro. Für Kompromisse zeigte sie Verständnis, mahnte aber zugleich ein, die gemeinsam vereinbarten Prioritäten einzuhalten.

Nächster Gipfel

Weiterverhandelt werden soll beim nächsten EU-Gipfel am 17. Dezember. Der irische Premier Micheal Martin drängte auf eine Einigung vor Jahresende. Andernfalls halte er die Aussichten auf einen Abschluss in der ersten Hälfte 2027 für sehr gering. Der irische Verhandlungsvorschlag vom Oktober war großteils abgelehnt worden.

Frankreich hatte für den Fall eines neuerlichen Scheiterns angekündigt, erst nach der für April angesetzten Präsidentenwahl weiterzuverhandeln. Die EU-kritische Politikerin Marine Le Pen könnte diese Wahl laut den genannten Umfragen gewinnen.

Bei der künftigen Ukraine-Unterstützung verlangte Merz die Beteiligung aller 27 EU-Staaten. Im Jahr 2025 hatten vier osteuropäische EU-Partner bei einem Ukraine-Kredit nicht mitgezogen.

Bei der Besetzung der EZB-Spitze kam hingegen eine Einigung zustande. Die Staats- und Regierungschefs verständigten sich auf den spanischen Kandidaten Pablo Hernandez de Cos, der sich gegen den Niederländer Klaas Knot durchsetzte. Die amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde scheidet mit 7. Februar vorzeitig aus dem Amt.