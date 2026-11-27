Eine Kaffeepause an der Autobahn sollte entspannen. Bei einer ehemaligen Wirtin sorgen zwei Posten auf der Rechnung für Zorn statt Erholung.

Der Preis von 6,20 Euro für einen kleinen Espresso hat eine Pensionistin verärgert. Michaela R. wollte an der Landzeit-Raststation in Kammern im Liesingtal eine Kaffeepause einlegen. Der Blick auf die Preisliste machte die frühere Wirtin aber aufgebracht. Die Steirerin hatte sich am Mittwoch allein im Auto von Wien aus in Richtung Tauplitz aufgemacht. Im Ausseerland stand sie selbst noch vor Kurzem in der Gastronomie im Einsatz.

„Diese Preise sind ein Wahnsinn“, schilderte sie gegenüber „Heute“. Als frühere Gastronomin kann sie die Kalkulation nach eigener Erfahrung nicht nachvollziehen. „Das hätten wir uns nicht getraut“, sagte sie, „stell dir vor, du kehrst mit der ganzen Familie ein, na danke.“ Kämen viele Beschwerden herein, würde ein Wirt normalerweise darüber nachdenken, wie sich die Preise senken ließen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ärger über WC-Gebühr

Auch an den 70 Cent für den WC-Besuch stößt sie sich. Wer etwas konsumiert, bekommt den Betrag einmalig pro Rechnung und Person abgezogen. Muss man danach noch einmal aufs WC, werden laut Michaela R. erneut 70 Cent fällig. Ihr Kommentar dazu: „das finde ich überhaupt nicht korrekt.“

Sie plant, künftig auf andere Rastplätze auszuweichen. Ihr Argument: „dort kostet der Kaffee maximal drei Euro.“

Landzeit reagiert

Eine Anfrage von „Heute“ beantwortete Landzeit-Chef Wolfgang Rosenberger mit dem Hinweis auf eine Premium-Eigenröstung. Die Bohnen stammten aus Brasilien, Ruanda, Costa Rica und Guatemala, geröstet würden sie täglich frisch in der betriebseigenen Kaffeerösterei. „Ich ersuche um Ihr Verständnis, dass unsere Qualitätslinie einer anderen Kalkulation unterliegt“, sagte Rosenberger. Das Angebot umfasse verschiedene Kaffeespezialitäten „für jede Brieftasche“. Als günstigere Varianten führte er einen kleinen Braunen um 5,05 Euro sowie einen großen Häferlkaffee um 4,95 Euro an.

Die WC-Gebühr werde derzeit erst getestet. Die ausgegebenen Gutscheine ließen sich ein Jahr lang auch an anderen Raststationen und Autobahntankstellen in Österreich einlösen. Nach Ablauf der Einführungsphase wolle Landzeit das Konzept auswerten und darüber entscheiden, ob die Gebühr beibehalten wird. „Bis dahin bitte ich um Verständnis“, ergänzte Rosenberger.