Autobahn-Abzocke: Red Bull kostet schon 6 Euro

Eine Dose Red Bull für 6 Euro, ein Toast für über 10 Euro – Autobahnraststätten werden für Familien zum Kostenfaktor.

Ein Familienvater aus Linz machte auf der Westautobahn an der Raststation Steinhäusl nahe Wien halt, um eine kurze Pause einzulegen. Im Landzeit-Restaurant schlenderte er durch den Selbstbedienungsbereich – und traute seinen Augen kaum: Eine einzelne Dose Red Bull aus der Kühltruhe war dort um 6 Euro zu haben. „Ich hab zweimal hinschauen müssen“, schildert der Mann.

Ein Blick zurück verdeutlicht, wie drastisch sich die Preise verändert haben: Vor wenigen Jahren reichte derselbe Betrag noch für ein einfaches Mittagessen.

Teurer Stopp

Schon im Sommer hatte ein vergleichbarer Vorfall für Unmut gesorgt. Ein Wiener Familienvater stoppte auf der Rückfahrt beim Landzeit in Mondsee und bezahlte für ein kleines Mineralwasser 6,25 Euro. „Frechheit, Abzocke!“, ärgerte er sich.

Auch die übrigen Preise ließen aufhorchen: Ein Schinken-Käse-Toast schlug mit mehr als 10 Euro zu Buche, eine einfache Schokoladentafel mit knapp 6 Euro.

Unter Reisenden wächst das Gefühl, an der Autobahn systematisch zur Kasse gebeten zu werden. Besonders für Familien fällt das ins Gewicht, wenn bei einem einzigen Stopp mehrere Getränke und Snacks zusammenkommen. Was als kurze Erholungspause gedacht ist, entwickelt sich so rasch zu einer spürbaren Ausgabe.

Landzeits Erklärung

Landzeit verweist auf die strukturellen Besonderheiten des Betriebs. Ganzjährige Öffnungszeiten, Abgaben an die ASFINAG sowie die Kosten für Standort und Infrastruktur seien in die Preisgestaltung einzurechnen.

„Das hat damit zu tun, dass wir vorgegebene Öffnungszeiten haben, auch an die ASFINAG zahlen müssen, die Infrastruktur bereitstellen und 365 Tage pro Jahr offen halten müssen – daraus ergibt sich die Preiskalkulation“, hieß es bereits in einer früheren Stellungnahme zu hohen Preisen.