Unten wütet das Feuer, oben wartet ein sechsjähriges Kind. In Wien-Leopoldstadt zählt am Donnerstagabend jede Sekunde.

Ort des Geschehens

Bei einem Wohnungsbrand am Elderschplatz in Wien-Leopoldstadt hat die Feuerwehr am späten Donnerstagabend ein sechsjähriges Kind über ein Fenster in Sicherheit gebracht. Das Mädchen oder der Bub hielt sich in der Wohnung direkt über dem Brandherd auf.

Gegen 22.30 Uhr ist das Feuer ausgebrochen, wie eine Nachbarin gegenüber „Heute“ schilderte. „Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen“, erzählte die Leserin.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Zimmerbrand im Erdgeschoß

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber „Heute“ bestätigte, hatte im Erdgeschoß des Mehrparteienhauses ein ausgedehnter Zimmerbrand gewütet. Eine Familie mit sechs Mitgliedern schaffte es, sich ohne fremde Hilfe über die Fenster ins Freie zu retten.

Rettung durchs Stiegenhaus

Fünf weitere Hausbewohner führten die Einsatzkräfte mit Fluchtfiltermasken durch das Stiegenhaus in Sicherheit. Der Rettungsdienst kümmerte sich insgesamt um zwölf Personen.

Was den Brand ausgelöst hat, ist vorerst unklar.