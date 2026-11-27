Der Schneemann steht am Gehsteig, die Kinder jubeln. Dann kommt das Tauwetter, und aus dem Wintervergnügen wird ein Fall für die Behörde.

Für viele Kinder gehört der Schneemann vor dem Haus untrennbar zum Winter. Steht die Figur allerdings auf dem Gehsteig, kann der Spaß rechtliche Folgen haben. Maßgeblich sind in Österreich der Standort und die Frage, ob von dem Schneemann eine Gefahr ausgeht.

Auf Gehsteigen und Gehwegen darf grundsätzlich gespielt werden. Voraussetzung ist, dass weder Fußgänger noch der Verkehr auf der Fahrbahn behindert oder gefährdet werden. Heikel wird es, sobald Personen mit Kinderwagerl, Rollstuhl oder Rollator nicht ungehindert passieren können oder Passanten auf die Straße ausweichen müssen.

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Wer öffentliche Verkehrsflächen zu anderen Zwecken nutzt, benötigt unter Umständen eine behördliche Bewilligung. Entwickelt sich ein Schneemann zum Verkehrshindernis, kann die zuständige Behörde veranlassen, dass er entfernt wird.

Räum- und Streupflicht

Dazu kommt die Räum- und Streupflicht. Liegenschaftseigentümer im Ortsgebiet müssen öffentliche Gehsteige und Gehwege entlang ihres Grundstücks grundsätzlich bis zu einer Entfernung von drei Metern zwischen 6 und 22 Uhr vom Schnee befreien und bei Schnee oder Glatteis streuen. Wird der zusammengetragene Schnee dort erneut zu einem Schneemann aufgetürmt, kann das mit dieser Pflicht in Konflikt geraten.

Steigen die Temperaturen, entsteht Schmelzwasser, das bei neuerlichem Frost zu Glatteis und damit zu Sturzgefahr führen kann. Wer dadurch stürzt und sich verletzt, kann unter Umständen Schadenersatz geltend machen. Ausschlaggebend ist unter anderem, ob jemand die Gefahr schuldhaft herbeigeführt oder seine Sicherungspflichten vernachlässigt hat.

Eigener Garten

Im eigenen Garten spricht in der Regel nichts gegen den Bau eines Schneemanns.

Auch auf geeigneten Grünflächen in Parks oder auf Spielplätzen ist das denkbar, wenn die örtlichen Vorschriften es zulassen und keine Wege versperrt werden.