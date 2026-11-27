Verkehrsteilnehmer müssen am Freitagmorgen in Wien mit Einschränkungen rechnen. Ein Gleisschaden im Bereich der Speisinger Straße sorgt für unterbrochene Straßenbahnverbindungen, Einschränkungen im Autoverkehr und Verspätungen.

Wie die Wiener Linien mit Stand Freitag, 27. November, 8.44 Uhr, mitteilen, können die Straßenbahnlinien 60 und 62 derzeit nicht auf ihrer gesamten Strecke verkehren. Wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht absehbar.

Diese Straßenbahnlinien sind betroffen

Linie 60: Betrieb nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse.

Betrieb nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse. Linie 62: Betrieb nur zwischen Quartier Belvedere und Wattmanngasse.

Betrieb nur zwischen Quartier Belvedere und Wattmanngasse. Ersatzverkehr: Die Wiener Linien empfehlen, auf die Buslinien 53A und 60A sowie den Schienenersatzverkehr zwischen Rodaun beziehungsweise Lainz und Speising auszuweichen.

Auch Autofahrer von Sperren betroffen

Wie KOSMO vor Ort beobachten konnte, ist die Speisinger Straße abschnittsweise in einer Fahrtrichtung gesperrt. Da die Straßenbahngleise direkt auf der Fahrbahn verlaufen und die Straße in Teilen nur über einen Fahrstreifen pro Richtung verfügt, muss der Autoverkehr stellenweise umgeleitet werden. Autofahrer sollten den betroffenen Bereich nach Möglichkeit meiden und insbesondere während des morgendlichen Berufsverkehrs mehr Fahrzeit einplanen.

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Verspätungen bei weiteren Buslinien

Auch bei anderen öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es am Freitagmorgen zu Einschränkungen. Aufgrund der Verkehrsüberlastung fährt die Buslinie 60A in beiden Richtungen in unregelmäßigen Intervallen. Bei der Buslinie 84A kommt es nach einem Verkehrsunfall ebenfalls zu unregelmäßigen Intervallen. Fahrgäste müssen daher mit längeren Wartezeiten rechnen.

Weitere Verkehrsbehinderungen in Wien

Unabhängig vom Gleisschaden sorgen laufende Baustellen für Einschränkungen im Wiener Straßenverkehr. Unter anderem ist die Salztorbrücke für den motorisierten Individualverkehr in beiden Richtungen gesperrt. Auch am Praterstern und auf der Simmeringer Hauptstraße stehen Autofahrern aufgrund von Bauarbeiten weniger Fahrstreifen zur Verfügung.

Stand: 27. November 2026, 08:50 Uhr. Da sich die Verkehrslage jederzeit ändern kann, sollten Fahrgäste vor Fahrtantritt den aktuellen Betriebsstatus über die WienMobil-App oder die Website der Wiener Linien überprüfen. Autofahrern empfiehlt sich ein Blick auf die aktuellen Verkehrsmeldungen des ÖAMTC oder der Stadt Wien.

Update, 16.15 Uhr: Linie 60: Betrieb nur zwischen Westbahnhof S U und Hofwiesengasse. Linie 62: Betrieb nur zwischen Quartier Belvedere S und Wattmanngasse. Beachten Sie, dass die Ersatzbusse die Haltestellen der Nachtbuslinien N60 und N62 einhalten. Ersatz: Linien 53A, 60A, sowie den Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Rodaun bzw. Lainz und Speising. Voraussichtliche Dauer: Nicht absehbar. Grund: Gleisschaden im Bereich Speisinger Straße.