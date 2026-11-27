Vier Ziffern entscheiden über Kontostand und Kartenschutz. Dabei wählen viele ausgerechnet Codes, die Diebe als Erstes ausprobieren.

Viele Menschen wählen für ihre Bankomatkarte einen PIN-Code, den sie sich mühelos merken können. Gerade solche Kombinationen sind für Diebe allerdings leicht zu erraten. Am häufigsten kommen unsichere Codes wie 1234 und 0000 vor, dahinter folgen vierfach wiederholte Ziffern wie 1111 oder 2222. Kriminelle testen außerdem schon früh die absteigende Reihe 4321, die gerade Zahlenfolge 2468 sowie Paarmuster wie 1010, 1313 und 6969.

Laut utopia.de zählt auch 2580 zu den bekannten Mustern, denn die Ziffern verlaufen in einer senkrechten Linie durch die Mitte der Tastatur. Viele halten diese Wahl für originell. Ebenfalls zu den meistverwendeten PINs gehört 8068.

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Drei Versuche

Bei der Eingabe der PIN am Bankomaten hat man drei Versuche. Nach drei falschen Eingaben ist die Karte gesperrt. Geht eine Karte verloren und lässt sich die PIN leicht erraten, kann der Karteninhaber zusätzlich auf dem Schaden sitzen bleiben. Liegt grobe Fahrlässigkeit vor, dürfen Banken die Haftung nämlich ablehnen.

Sichere PIN

Eine sichere PIN darf keinen Bezug zu persönlichen Daten aufweisen. Das Geburtsdatum, die Hausnummer oder der Hochzeitstag eignen sich deshalb nicht. Empfohlen wird eine vollkommen zufällige Ziffernfolge, die man sich mit einer Eselsbrücke einprägt. Wer eine der genannten unsicheren Kombinationen verwendet, sollte sie bei der Bank ändern lassen.

Außerdem empfiehlt es sich, die Sperrnummern für den Notfall griffbereit zu haben. Der österreichische Bankomatkarten-Sperrnotruf ist unter 0800 204 88 00 erreichbar.