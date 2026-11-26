Ein 36-Jähriger übernimmt, seine Vorgängerin setzt künftig auf Tofu. Beim SWV Wien steht 2027 ein Wechsel an der Spitze bevor.

Denis Sakic wird mit Jänner 2027 neuer Landesgeschäftsführer des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien (SWV Wien). Er tritt damit die Nachfolge von Elisabeth Hakel an.

Der 36-Jährige kann auf langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung verweisen, vor allem in den Bereichen Budgetplanung, Finanzen und Bauwesen. SWV-Wien-Präsident Marko Fischer streicht Sakics organisatorische Kompetenz, sein wirtschaftliches Verständnis und sein breites Netzwerk besonders heraus.

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Im Wiener Landtag sitzt Sakic seit Juni 2025 als Abgeordneter, zugleich gehört er dem Wiener Gemeinderat an. Im September 2026 übernahm er außerdem den Vorsitz der SPÖ Innere Stadt. Damit zählt er zu den jüngsten Bezirksparteivorsitzenden Wiens.

Neue Aufgabe

Für seine künftige Aufgabe hat sich Sakic vorgenommen, den Verband gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln und dessen Netzwerke zu stärken. Ein-Personen-Unternehmen sowie kleine und mittlere Betriebe sollen dabei eine starke Stimme bekommen. „Wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung gehören für mich untrennbar zusammen„, erklärt er.

Seinen persönlichen Anspruch beschreibt Sakic so: „Am Ende zählt nicht, welche Funktionen man ausübt, sondern was man in diesen Funktionen tatsächlich bewegt. Genau mit diesem Anspruch gehe ich an meine neue Aufgabe heran“.

Hakels Tofu Manufaktur

Elisabeth Hakel wiederum widmet sich dem weiteren Ausbau ihrer „Ersten Wiener Tofu Manufaktur“, die unter der Marke „Wiener Tofu“ auftritt. Das Unternehmen besteht inzwischen aus zwei Standorten. Der Aufbau eines neuen Produktionsstandorts sowie einer Fine-Dining-Location verlangt ihre volle Aufmerksamkeit und unternehmerische Energie.

Sakic dankt seiner Vorgängerin für ihre bisherige Tätigkeit und ihren persönlichen Einsatz für den Verband.