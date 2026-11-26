35 Jahre nach der Zerstörung Vukovars fordert das Europäische Parlament weitere Anstrengungen zur Aufklärung der Vermisstenschicksale. Die am Donnerstag verabschiedete Resolution würdigt die Opfer und verurteilt die Verherrlichung von Kriegsverbrechern.

Das Europäische Parlament hat am 26. November 2026 in Straßburg eine Entschließung zum 35. Jahrestag des Falls und der Zerstörung Vukovars angenommen. Eine zentrale Forderung richtet sich an Serbien: Die Öffnung von Archiven und die Zusammenarbeit bei der Suche nach Vermissten sollen helfen, bislang ungeklärte Schicksale aufzuklären.

Für Angehörige geht es um Antworten

Die Resolution erinnert an die fast dreimonatige Belagerung und die schweren Verbrechen von 1991. Sie behandelt auch das Massaker von Ovčara sowie Gefangenenlager. Für Familien vermisster Menschen ist die Suche nach ihren Angehörigen keine abgeschlossene historische Frage. Solange ein Schicksal ungeklärt bleibt, fehlen Gewissheit und häufig auch ein Ort des Abschieds.

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Die Entschließung berücksichtigt ausdrücklich, dass Familien vermisster Menschen aller Nationalitäten weiterhin auf Antworten warten. Das verbindet die Erinnerung an die konkreten Verbrechen in Vukovar mit dem Anspruch, jedes Vermisstenschicksal aufzuklären.

Angehörige verfolgten die Entscheidung im Parlament

Unter den Besuchern in Straßburg waren Menschen aus Vukovar, Angehörige von Vermissten und Getöteten sowie ehemalige Lagerinsassen. Die Abgeordneten begrüßten sie mit Applaus. Nach Angaben von HRT/Hina unterstützten sämtliche kroatischen Europaabgeordneten den Text. Zu den Unterzeichnern gehört auch der österreichische Abgeordnete Helmut Brandstätter.

Seine liberale Fraktion hatte zunächst einen alternativen Entwurf vorgelegt. Nach Änderungen am gemeinsamen Text zog sie diesen zurück. Die Debatte zeigt, wie sensibel die Formulierungen sind: Es geht sowohl um die eindeutige Benennung von Verantwortung als auch um eine Aufarbeitung, die Angehörige unterschiedlicher Herkunft einschließt.

Was die Resolution bewirkt und was nicht

Eine Entschließung des Europäischen Parlaments ist kein unmittelbar geltendes Gesetz. Sie verpflichtet Bürger in Österreich, Deutschland, Kroatien oder Serbien nicht zu neuen Handlungen. Sie verändert auch nicht automatisch Aufenthaltsrechte, Reiseregeln oder individuelle Entschädigungsansprüche. Ebenso ersetzt sie kein Strafverfahren und kein Gerichtsurteil.

Ihre Bedeutung liegt in der politischen Positionierung: Das Parlament formuliert Erwartungen an staatliche Zusammenarbeit, Erinnerung und Aufklärung. Ob daraus konkrete Fortschritte entstehen, hängt davon ab, welche Informationen zugänglich gemacht und welche weiteren Schritte tatsächlich gesetzt werden.

Warum das auch Menschen in Österreich betrifft

Für Leser mit familiären Verbindungen nach Kroatien und Serbien reicht das Thema über die Tagespolitik hinaus. Kriegserfahrungen und offene Fragen können Familien auch Jahrzehnte später begleiten, unabhängig davon, wo ihre Mitglieder heute leben. Dabei muss Verantwortung präzise benannt werden. Die Aufarbeitung konkreter Verbrechen bedeutet keine pauschale Schuldzuweisung an eine gesamte Bevölkerung. Umgekehrt darf der Wunsch nach Verständigung nicht dazu führen, dokumentierte Verbrechen zu relativieren.

Der Maßstab für den Erfolg dieser Resolution wird deshalb nicht allein die politische Reaktion sein. Entscheidend ist, ob Angehörige eines Tages Antworten erhalten, auf die sie seit Jahrzehnten warten.