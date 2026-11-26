Sein Verbündeter sitzt in Polizeigewahrsam. Vucic nennt im Fernsehen fünf Machtzentren und droht erneut mit einem Hungerstreik.

Fast zwei Stunden lang war Vucic zu Gast bei Informer TV. Dabei stellte er sich hinter den festgenommenen Eigentümer des Senders, Dragan J. Vucicevic. Zugleich richtete er Vorwürfe gegen Kroatien und die serbische Justiz.

Erneut kündigte Vucic einen Hungerstreik an. „Ich werde den Ärzten schriftlich verbieten, mir in irgendeiner Form zu helfen, und ich werde dabei vollkommen entschlossen sein“, sagte er.

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Zu seiner eigenen Zukunft meinte Vucic, am Ende laufe es auf seine Entfernung, seine Ermordung, seine Verhaftung oder eine Lustration hinaus, wie man es auch drehe und wende. Beweise für einen Plan, ihn zu töten, legte er nicht vor.

Bei der Öffentlichkeit entschuldigte er sich dafür, Abgeordnete beleidigt zu haben, die der Festnahme applaudiert hatten. In der Sache blieb er bei seiner Einschätzung: „Ich habe ‚Kretins‘ gesagt und später betont, dass ich das genau so meine.“ Dem öffentlich-rechtlichen Sender RTS warf er vor, ihm keine Live-Sendezeit zu gewähren.

Außerdem behauptete er, Kriminelle hätten von einem Restaurant zunächst 500.000 Euro gefordert. Nachdem das Lokal die Polizei eingeschaltet habe, sei die Forderung auf eine Million Euro gestiegen. Belege für diesen Erpressungsfall legte er nicht vor.

Kroatien-Vorwurf

Vucic beschuldigte Kroatien, an einer von ihm so genannten „Farbenrevolution“ in Serbien beteiligt gewesen zu sein. Heute werde das Land zum Teil von jenen Ausländern gelenkt, die diese Revolution durchgeführt hätten, behauptete er, und zwar „vor allem aus Kroatien“. Konkrete Beweise dafür nannte er nicht. Als fünf angebliche Machtzentren führte er ausländische Akteure, die Studentenplena, 140 Abgeordnete der Studentenliste, den „Vračar-Clan“ sowie Staatsanwaltschaft und Gerichte an. Seine Darstellung gipfelte in dem Satz: „So einen Terror hat es in Serbien nicht einmal 1945 gegeben.“

Festnahme von Vucicevic

Dragan J. Vucicevic war am Mittwoch in Belgrad auf Anordnung der Zweiten Grundstaatsanwaltschaft festgenommen worden. Der Verdacht lautet auf Auslösen von Panik und Unruhen in fortgesetzter Form sowie auf Behinderung der Justiz.

Laut Informer stoppte die Polizei ihn 50 Meter vom Sendergebäude entfernt und brachte ihn zur Polizeistation Voždovac. Die Anhaltung darf bis zu 48 Stunden dauern. Die Einvernahme durch den Staatsanwalt ist für 10 Uhr im Justizpalast angesetzt.

Vucic hielt dem entgegen, der Informer-Eigentümer werde wegen seiner Äußerungen verfolgt. Er rechne mit einem Antrag auf Untersuchungshaft wegen möglicher Zeugenbeeinflussung und Beunruhigung der Öffentlichkeit. Den Staatsanwälten unterstellte er, Haftgründe zu erfinden. Über Vucicevics Familie sagte er, dessen sechs Kinder müssten die Nacht ohne ihren Vater verbringen.

Mitte November hatte der Anwalt Ivan S. Petrovic im Namen von 97 Bürgern eine Sammelanzeige gegen Vucicevic eingebracht, und zwar wegen Aufstachelung zum Hass und Gefährdung der Sicherheit. Ein Zusammenhang mit der Festnahme ist nicht bestätigt.