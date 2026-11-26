Es ist eiskalt, als in Hofkirchen mitten in der Nacht die Sirenen heulen. Ein Haus brennt, und für manche Bewohner zählt jede Minute.

Ein mehrstöckiges Wohnhaus in Hofkirchen im Traunkreis hat in der Nacht Feuer gefangen. Vier Personen, bei denen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurden ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 2.19 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer auf einem Wohnungsbalkon entstanden und hatte sich in kurzer Zeit weiter ausgebreitet. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, quoll bereits dichter Rauch aus dem Haus, und große Teile des Dachbereichs brannten.

Großeinsatz der Feuerwehr

An der Brandbekämpfung beteiligten sich etwa 130 Kräfte aus 15 Feuerwehren. Aus den betroffenen Wohnungen konnten die Feuerwehrleute drei Katzen und einen Hamster in Sicherheit bringen. Um insgesamt 14 Menschen kümmerte sich der Rettungsdienst. Für alle, die nicht ins Krankenhaus gebracht wurden, richtete man im Gemeindezentrum eine Betreuung ein. Hintergrund waren die nächtlichen Minusgrade.

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Ermittlungen laufen

Noch liefen die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr, als die Polizei schon mit den Ermittlungen zur Brandursache begann.