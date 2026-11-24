Ein Alarm wegen eines brennenden Küchengeräts klingt harmlos. Vor Ort erwartet die Einsatzkräfte in Schwechat eine ganz andere Lage.

In Schwechat haben Feuerwehrleute am Montagnachmittag einen Küchenbrand gelöscht. Schon beim Öffnen der Eingangstür war ihnen dichter Rauch entgegengeschlagen. Zu einem Einfamilienhaus im Bezirk Bruck an der Leitha wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Rannersdorf gerufen. Der Alarmierung zufolge stand ein Airfryer in Flammen.

Größere Ausmaße

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Brand deutlich größere Ausmaße als angenommen, denn die komplette Küche stand in Flammen. Mit Atemschutz gingen die Einsatzkräfte gegen das Feuer vor und hatten es rasch im Griff.

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Nachlöscharbeiten

Danach lüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude vom Brandrauch frei. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach schalteten sie aus Sicherheitsgründen ab. Mithilfe einer Wärmebildkamera machten sie restliche Glutnester ausfindig und löschten sie. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz vorbei.