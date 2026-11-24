Sie sind winzig, doch Fische, Seevögel und Meeressäuger hängen an ihnen. Ein neues Modell zeigt, was Ende des Jahrhunderts auf die Krebse zukommt.

Einem neuen Modell zufolge könnten die Bestände bedeutender Ruderfußkrebse in den Gewässern rund um Nordwesteuropa bis in die 2090er-Jahre um 84 bis 93 Prozent zurückgehen. Die Prognose beruht auf einem Szenario mit sehr hohen Treibhausgasemissionen. In der Nahrungskette nehmen die winzigen Krebstiere eine Schlüsselstellung ein. Sie ernähren sich von mikroskopisch kleinen Algen und stellen deren Energie dadurch größeren Tieren zur Verfügung. So sichern sie einen Teil der Nahrungsgrundlage für Fische, Seevögel und Meeressäuger.

Neues Modell

Wie Scinexx berichtet, haben Forscher ein regional hochauflösendes Modell entwickelt, das anhand langjähriger Planktonbeobachtungen trainiert wurde. Es bildet ab, wie das Vorkommen der Krebse mit Umweltfaktoren wie Temperatur, Salzgehalt und Nährstoffkonzentration zusammenhängt. Schon heute nehmen die Bestände ab. Gleichzeitig verlagern wärmeliebende Arten ihre Verbreitungsgebiete immer weiter nach Norden.

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Offene Folgen

Ob Fische künftig tatsächlich weniger Nahrung vorfinden, hängt auch davon ab, welche anderen Planktontiere sich in den veränderten Gewässern ansiedeln. Sie müssten die Ruderfußkrebse als energiereiche Nahrungsquelle ersetzen können. Bei niedrigeren Emissionen könnte die Entwicklung schwächer ausfallen. Zumindest die Bestände einiger Gruppen würden dann weniger stark schrumpfen.