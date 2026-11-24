Mehr als 75 Lokale in zwei Ländern, jetzt kommt Wien dazu. Eine Baguette-Kette startet in Penzing und macht dort Österreich-Premiere.

Am 1. Dezember 2026 sperrt in Wien-Penzing das erste österreichische Restaurant von Bageterie Boulevard auf. Kernstück der Karte sind Baguettes, die erst auf Bestellung belegt werden. In Tschechien und der Slowakei betreibt die Gastronomiekette bereits mehr als 75 Restaurants. Nun hält das Konzept auch in Österreich Einzug.

Das Angebot

Die Gerichte sollen binnen weniger Minuten serviert werden. Inspiriert sind die Geschmackskombinationen von der europäischen Küche. Auf der Karte finden sich neben warmen und kalten Baguettes auch Wraps, Salate, Suppen und diverse Beilagen.

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Leichtere Alternativen bietet die Linie BeBalance. Ergänzt wird das Angebot durch glutenfreie Varianten, Frühstücksvariationen sowie eigene Angebote für Kinder und Studenten. Dreimal im Jahr sollen unter der Bezeichnung „Chef Menu“ neue, zeitlich befristete Gerichte ins Programm kommen. Entwickelt werden sie gemeinsam mit Köchen.

Crocodille Group

Die Marke gehört zur familiengeführten Crocodille Group. Gegründet wurde Bageterie Boulevard vor mehr als 23 Jahren, bekannt ist sie vor allem in Mitteleuropa. Gründer Petr Cichon hält fest: „Wir haben bewiesen, dass frisch zubereitete, von der europäischen Küche inspirierte Speisen schnell und zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden können„. Bereits für das Frühjahr 2027 ist ein zweiter Standort in Österreich in Planung.