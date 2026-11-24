Vor einer Kinderkrippe in Oberwart liegt stark asbestbelasteter Schotter. Die Stadt hat ihn mit einem Bindemittel behandeln lassen, statt ihn zu entfernen. Greenpeace kritisiert diese Entscheidung.

Die burgenländische Stadt Oberwart hat den asbestbelasteten Schotter auf einem Parkplatz unmittelbar vor einer Kinderkrippe mit einem speziellen Bindemittel behandeln lassen. Entfernt wurde das Material nicht. Die Behandlung soll verhindern, dass Kinder mit den belasteten Steinen in Berührung kommen.

Bis zu 50 Prozent Asbest nachgewiesen

Eine von Greenpeace beauftragte Laboranalyse ergab in einer Materialprobe aus drei Stichproben einen Asbestanteil von 20 bis 50 Prozent. Bereits im März hatte die Umweltschutzorganisation auch Staub von einer Leuchte vor der Kinderkrippe untersuchen lassen. Dabei wurden nach ihren Angaben 20 Asbestfasern pro Quadratzentimeter nachgewiesen.

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Asbest gilt als krebserregend. Besonders gefährlich ist das Einatmen feiner Fasern, die beispielsweise beim Zerbrechen oder Bewegen belasteter Steine freigesetzt werden können. Sie können langfristig schwere Erkrankungen der Lunge verursachen.

Seit Monaten steht der Parkplatz deshalb im Zentrum der Kritik. Greenpeace hatte wiederholt auf das belastete Material hingewiesen und den Schotter am 18. November eigenständig mit einer Plane abgedeckt, um das Risiko einer weiteren Freisetzung von Fasern zu verringern.

15.000 Euro für die Entfernung

Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) führt für die Entscheidung der Stadt vor allem finanzielle Gründe an. Den Schotter abzutragen und fachgerecht zu entsorgen, würde nach seiner Schätzung rund 15.000 Euro kosten. Diese Summe sei derzeit nicht im Gemeindebudget vorhanden, erklärte er gegenüber dem ORF Burgenland. Durch das aufgetragene Bindemittel betrachtet Rosner das Problem als dauerhaft gelöst. Greenpeace widerspricht dieser Einschätzung allerdings.

Der Bürgermeister hält zudem die Befürchtung für übertrieben, Kinder könnten mit den belasteten Steinen spielen. Die betroffene Fläche liege am Straßenrand. Er komme dort häufig vorbei, habe aber noch nie Kinder an dieser Stelle spielen gesehen. Greenpeace berichtet hingegen, dass Kinder bereits mit dem belasteten Schotter gespielt hätten. Die Umweltschutzorganisation verweist auf entsprechende Beobachtungen und verlangt deshalb eine vollständige Sanierung.

Rosner kritisiert außerdem, dass die Gemeinden für die Entsorgung aufkommen sollen. Die Stadt habe das Material schließlich von behördlich genehmigten Steinbrüchen erworben und selbst keinen Fehler gemacht.

Greenpeace fordert vollständige Entfernung

Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster hält die Lösung der Stadt für unzureichend. Ein Bindemittel könne eine nachhaltige Sanierung nicht ersetzen. Die Gesundheit der Bevölkerung müsse der Gemeinde die Investition von rund 15.000 Euro wert sein, argumentiert er. Entscheidend sei, dass Kinder keinen Zugang mehr zu den asbesthaltigen Steinen haben und nicht damit spielen können. Greenpeace fordert daher, den belasteten Schotter fachgerecht abzutragen und sicher zu entsorgen.

Ob das aufgetragene Bindemittel langfristig einen ausreichenden Schutz gewährleistet, ist bislang nicht durch eine öffentlich vorliegende unabhängige Untersuchung bestätigt. Der belastete Schotter befindet sich weiterhin auf dem Gelände.