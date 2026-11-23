Zagreb gilt als Europas Weihnachtsziel Nummer eins. Jetzt zieht eine Billigairline nach und hebt mit mehr Plätzen Richtung Kroatien ab.

Ryanair stockt sein Angebot für die Weihnachtsfeiertage auf. Die irische Billigfluggesellschaft will auf den Strecken von und nach Kroatien mehr als 26.000 zusätzliche Sitzplätze anbieten, wie sie am Montag bekannt gab.

Insgesamt rechnet Ryanair damit, in der Weihnachtszeit auf diesen Verbindungen mehr als 103.000 Passagiere zu befördern.

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Große Nachfrage

Das Unternehmen begründet den Ausbau mit der großen Nachfrage nach Reisen während der Feiertage. Der erwartete Andrang hängt demnach mit den Adventveranstaltungen zusammen.

Schon früher in diesem Monat hatte die Organisation European Best Destinations (EBD) Zagreb zur besten City-Break-Destination Europas für die Weihnachtsfeiertage 2026 erklärt.