Ein Schuldirektor schlägt Alarm, kurz darauf steht die Kontrolle in einem Floridsdorfer Billigladen. Am Ende muss die Feuerwehr anpacken.

Eine behördliche Kontrolle in einem Billigwarengeschäft in Wien-Floridsdorf hat am Freitag dazu geführt, dass rund 235 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt wurden. Auslöser war der Hinweis eines Schuldirektors. Nach seiner Darstellung soll das Geschäft Feuerwerkskörper auch an Kinder und Jugendliche verkauft haben.

An der Überprüfung wirkten die Gruppe Sofortmaßnahmen, die Polizei, die Abteilung Gefahrengut- und Abfallkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien, das Magistratische Bezirksamt für Floridsdorf sowie die MA 36 mit. Die Beschlagnahme ordnete das Bezirksamt an, für den Abtransport sorgte anschließend die Feuerwehr.

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Weitere Missstände

Bei der Kontrolle stießen die Behörden auf eine Reihe weiterer Missstände. Bemängelt wurden die fehlerhafte Bezeichnung des Geschäfts an dessen Außenseite, eine nicht genehmigte Betriebsanlage und eine nicht genehmigte Videoüberwachung des öffentlichen Raums. Zahlreiche Anzeigen sind die Folge, unter anderem wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Gebrauchsabgabengesetz und die Straßenverkehrsordnung.

Verstärkte Kontrollen

Derzeit nimmt die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit weiteren Behörden den Pyrotechnikhandel verstärkt unter die Lupe. Die Schwerpunkte liegen auf dem Verkauf an Minderjährige, auf illegalen Feuerwerkskörpern und auf der unsachgemäßen Lagerung von Pyrotechnik. Feuerwerkskörper der Kategorie F1 dürfen Personen unter 12 Jahren und Feuerwerkskörper der Kategorie F2 Personen unter 16 Jahren nicht überlassen werden.

„Pyrotechnik ist kein Spielzeug und hat in Kinderhänden nichts verloren„, hielt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, fest. Wer Kindern und Jugendlichen Feuerwerkskörper verkaufe, nehme bewusst in Kauf, deren Sicherheit zu gefährden.