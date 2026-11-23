Vucic spricht im Fernsehen von Haft, Hungerstreik und Todesdrohung. Für seine Partei steht Mitte Dezember eine Weichenstellung an.

Aleksandar Vucic, Vorsitzender des SNS-Parlamentsklubs (Serbische Fortschrittspartei), will in den Hungerstreik treten, sollte jemand versuchen, ihn zu verhaften. Das kündigte er bei einem Auftritt im Fernsehsender Pink an. In diesem Fall, behauptete er, würde eine Million Menschen auf die Straße gehen.

Weder werde er sich verstecken noch die Flucht ergreifen, erklärte Vucic. Eine mögliche Festnahme rückte er in die Nähe der Studentenliste. Seinen politischen Gegnern warf er vor, jenen Menschen schaden zu wollen, die sie hassen.

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Wahlentscheidung

Ob die SNS bei den Präsidentschaftswahlen antritt, soll nach Vucics Ankündigung der Parteitag am 13. Dezember entscheiden. Er selbst tendiere zu einem Verzicht, weil er seinen politischen Gegnern keine Legitimität verleihen wolle. „Weshalb sollten wir antreten, wenn unsere Leute verfolgt, drangsaliert und schikaniert werden? Es kann durchaus sein, dass die Partei anders entscheidet“, sagte er.

Zur Wahlniederlage meinte Vucic, die SNS könne bei den nächsten Wahlen besser abschneiden. Dafür müsse sie sich aber verändern, eigene Fehler eingestehen und sich selbst gegenüber objektiv werden.

Todesdrohung

Am Tag vor dem Fernsehauftritt sei er vom „Vračar-Clan“ mit dem Tod bedroht worden, behauptete Vucic. Die Nachricht, die er erhalten habe, sei klar und unmissverständlich gewesen. Darin sei ihm die Liquidierung angedroht worden. Anzeige bei der Polizei werde er nicht erstatten, weil er ihr nicht vertraue. Die „Straße“ und die Studentenliste hätten die Kontrolle über die Polizei übernommen, warf er ihnen vor.

„Ich werde ihnen nichts melden, und zwar nicht nur, weil mir das Vertrauen fehlt, sondern weil ich weiß, für wen diese Leute arbeiten“, sagte Vucic. Außerdem beschuldigte er die Polizei, Mitglieder des Clans nicht festgenommen zu haben.