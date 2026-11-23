Jugoslawien arbeitete jahrzehntelang an der eigenen Atombombe. Eine neue Studie zeigt, wie weit Titos geheime Pläne tatsächlich gediehen und woran sie letztlich scheiterten.

Jugoslawien hat trotz geheimer militärischer Forschung nie jene fortgeschrittenen technischen Fähigkeiten erreicht, die für den Bau einer Atombombe nötig gewesen wären. Das geht aus einer neuen Studie der Carnegie Endowment for International Peace hervor, die am 23. November 2026 veröffentlicht wurde. Sie untersucht, wie nah verschiedene Staaten tatsächlich an der Entwicklung eigener Atomwaffen waren.

Studienautor Amit Grober vergleicht acht erfolgreiche Nuklearwaffenprogramme mit zehn Vorhaben, die scheiterten oder eingestellt wurden. Zu dieser zweiten Gruppe zählen neben Jugoslawien unter anderem Iran, Irak, Brasilien, Schweden und Rumänien.

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Titos erste Atompläne

Die Anfänge der jugoslawischen Atomambitionen reichen bis zum Bruch mit Stalin im Jahr 1948 zurück. Sicherheitsängste, der Wunsch nach strategischer Unabhängigkeit und internationales Prestige trieben den Aufbau eigener Forschungskapazitäten voran. In den folgenden Jahren entstanden bedeutende Forschungseinrichtungen, darunter die Institute in Vinča bei Belgrad, Ljubljana und Zagreb. Doch bis Anfang der 1960er-Jahre verlor das Atomwaffenprojekt zunehmend an Bedeutung. Geldprobleme, die Entspannung im Verhältnis zur Sowjetunion und Widerstand aus Teilen der Wissenschaft bremsten die Entwicklung.

1970 trat Jugoslawien dem Atomwaffensperrvertrag bei. Damit verpflichtete sich das Land, keine eigenen Atomwaffen zu entwickeln.

Tito nimmt das Programm wieder auf

Als Indien 1974 erstmals eine Atombombe testete, ließ Josip Broz Tito das geheime Nuklearwaffenprogramm wieder aufnehmen. Laut Carnegie spielten dabei auch die Rivalität mit Indien innerhalb der Blockfreienbewegung und das Streben nach Unabhängigkeit gegenüber der Sowjetunion und der NATO eine Rolle. Das Ziel war die Entwicklung einer Atombombe auf Plutoniumbasis. Der Ausbau des zivilen Atomprogramms sollte gleichzeitig einen Teil der militärischen Aktivitäten verschleiern.

Führende jugoslawische Nuklearexperten zweifelten allerdings an der technischen Machbarkeit, den finanziellen Möglichkeiten und dem strategischen Nutzen. Eine atomare Aufrüstung hätte zudem die Glaubwürdigkeit Jugoslawiens innerhalb der Blockfreienbewegung gefährden können. Mit Titos Tod im Jahr 1980 verlor das Vorhaben weiter an politischer Unterstützung.

Zwei geheime Atomprogramme

1982 belebte Verteidigungsminister Admiral Branko Mamula das Projekt erneut. Diesmal verfolgte Jugoslawien zwei miteinander verbundene Programme. Das geheime militärische Programm A sollte die Entwicklung einer Atombombe vorantreiben. Das offiziell zivile Programm B sollte die dafür benötigte Technologie, Infrastruktur und wissenschaftlichen Kenntnisse liefern, darunter auch Möglichkeiten zur Gewinnung von Plutonium.

Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern arbeitete Berichten zufolge an Computermodellen, einem Neutronengenerator und konventionellen Sprengstoffkomponenten für eine nukleare Implosionsvorrichtung. Jugoslawien ging damit über bloße politische Überlegungen hinaus. Dennoch erreichten die Programme laut Carnegie nicht den technischen Entwicklungsstand, der für die Herstellung einer funktionierenden Atombombe erforderlich gewesen wäre.

Wie nah war Jugoslawien wirklich an der Bombe?

Hier liegt die wichtigste Erkenntnis der neuen Untersuchung. Grober unterscheidet zwischen dem politischen Wunsch, Atomwaffen besitzen zu können, und einem konkreten staatlichen Auftrag zu deren Herstellung und Erprobung.

In sechs der acht untersuchten erfolgreichen Programme dauerte die entscheidende Entwicklungsphase nach einer solchen Anordnung ungefähr zwei bis drei Jahre. In Jugoslawien lässt sich eine vergleichbare abschließende Entscheidung mit einem verbindlichen Zeitplan dagegen nicht nachweisen. Die politische Führung wollte sich offenbar die Möglichkeit einer eigenen Atombombe offenhalten, stellte dafür aber nicht dauerhaft die notwendigen finanziellen, technischen und organisatorischen Ressourcen bereit.

Als Vergleich führt Carnegie Rumänien unter Nicolae Ceaușescu an. Beide Staaten betrieben zivile Atomprogramme mit militärischen Nutzungsmöglichkeiten und forschten heimlich an der Abtrennung von Plutonium. Doch weder Belgrad noch Bukarest erreichten die Voraussetzungen, die letztlich zur Entwicklung einsatzfähiger Atomwaffen geführt hätten.

Das Ende von Titos Atomtraum

Zusätzlich belasteten die Wirtschaftskrise, die zunehmende Dezentralisierung des Staates und innenpolitische Spannungen das jugoslawische Projekt. Auch die sich verändernde internationale Sicherheitslage verringerte die politische Unterstützung. 1987 wurde das militärische Atomwaffenprogramm offiziell eingestellt. Die zivile Nuklearforschung endete damit allerdings nicht vollständig.

Die neue Carnegie-Studie bestätigt somit, dass Jugoslawien tatsächlich an einer eigenen Atombombe arbeitete. Neu ist vor allem die systematische Einordnung, wie weit das Programm im Vergleich zu erfolgreichen Atommächten gekommen war.

Das Ergebnis: Titos Jugoslawien wollte sich die Möglichkeit einer Atombombe sichern, war von ihrer tatsächlichen Herstellung aber noch weit entfernt.