Nur 600 Meter, aber ein Streit mit Sprengkraft. Rund um die Lainzer Straße prallen die Parteien aufeinander, noch vor dem ersten Bagger.

Im Wiener Gemeinderat wird über einen geplanten Zwei-Richtungs-Radweg auf der Lainzer Straße in Wien-Hietzing gestritten. Im Mittelpunkt stehen die Kosten, mögliche Parkplatzverluste und die Verkehrssicherheit. Das Projekt gehört zu einer umfassenden Modernisierung der Infrastruktur, in deren Rahmen auch Straßenbahngleise und Versorgungsleitungen erneuert werden.

Die Trasse soll rund 600 Meter lang sein und vom Anna-Strauss-Platz bis zur Gloriettegasse reichen. Vorgesehen ist zudem ein Anschluss an die Wenzgasse. Anrainer und Geschäftsleute rechnen durch die Bauarbeiten mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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Kontroverse Positionen

ÖVP-Gemeinderat Michael Gorlitzer hält die Modernisierung im Grundsatz für notwendig, übt aber Kritik an der Planung des Radwegs. Die Kosten dafür beziffert er mit knapp zwei Millionen Euro. Dem Projekt wirft er vor, den Radverkehr zu bevorzugen und Sicherheitsmängel aufzuweisen. Nach seinen Angaben könnten bis zu 140 Stellplätze verloren gehen. Gorlitzer verweist außerdem auf eine Petition, die rund 2.000 Menschen unterschrieben haben.

„Hietzing ist kein Verkehrsexperiment“, betonte Gorlitzer. Er verlangt, alternative Routen für den Radweg zu prüfen. Darüber hinaus fordert er eine öffentliche Parkgarage sowie ausreichend Ladezonen und Zufahrtsmöglichkeiten.

FPÖ-Gemeinderat Klemens Resch geht von höheren Kosten aus. Er nennt 2,5 Millionen Euro, was mehr als 4.000 Euro pro Meter entspreche. SPÖ und Neos hätten aus dem umstrittenen Radwegprojekt in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling nichts gelernt, kritisiert er.

Nicht jede Straßensanierung müsse zwangsläufig einen neuen Radweg nach sich ziehen. Der ÖVP hält Resch einen Kurswechsel vor. Die Bezirksführung habe das Vorhaben anfangs mitgetragen, nun werde es öffentlich kritisiert.

Grünen-Gemeinderat Kilian Stark weist die Vorwürfe zurück. Die ÖVP lasse die tatsächlichen Verkehrsbedürfnisse außer Acht, sagt er. Dank der Parkraumbewirtschaftung gebe es genügend Stellplätze. Die Grünen befürworten das Projekt und wünschen sich eine gute Anbindung an das Gymnasium Wenzgasse. Stark fordert, wie auch Gorlitzer, Unterstützung für kleine Geschäfte während der Bauzeit.

SPÖ-Gemeinderätin Astrid Rompolt bezeichnet den Radweg als ursprünglichen „Wunsch des Bezirks“. Auf Bezirksebene hätten alle Parteien dem Vorhaben zugestimmt. Die neue Verbindung werde an das bestehende Verkehrsnetz und an Schulen angeschlossen.

Bauarbeiten im Detail

Die Stadt Wien erneuert rund 2,7 Kilometer Straßenbahngleise samt Untergrund und führt zugleich Arbeiten an Wasser-, Strom- und Gasleitungen durch. Der Radweg soll auf Straßenniveau verlaufen und durch Kunststoffschwellen, Leitwände und Baumscheiben vom Autoverkehr abgegrenzt werden. Für den Bereich Altgasse sind neue Bäume, Grünflächen und eine ansprechendere Gestaltung des Platzes geplant.

Bereits seit August 2026 laufen Vorarbeiten an den Wasserleitungen. Im November 2026 starten weitere Leitungsumlegungen. Ab März 2027 folgt die große Gleissanierung. Voraussichtlich bis Mitte Dezember 2027 ist die Straßenbahnlinie 60 zwischen Dommayergasse und Hofwiesengasse eingestellt. Ersatzbusse sollen die Anbindung an die U4 gewährleisten.

Für den Autoverkehr sind Sperren und Umleitungen vorgesehen, die Zufahrt für unmittelbare Anrainer soll jedoch möglich bleiben.