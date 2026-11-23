Ein Sprung aus dem Dunkel, ein Lenkmanöver, ein Baum. Der Sonntagabend in Breitenbach endet für einen Ford Mustang abrupt.

Am Sonntagabend ist in Breitenbach in Tirol ein Auto frontal gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen ohne Verletzungen davon. Ein 31 Jahre alter Mann aus Portugal war gegen 20.15 Uhr mit einem Ford Mustang auf der L211 im Bezirk Kufstein unterwegs, von Angerberg kommend in Richtung Breitenbach.

Reh auf Fahrbahn

Auf Höhe des Weilers Glatzham lief unvermittelt ein Reh auf die Straße. Der Mann wollte dem Tier ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Sportwagen setzte beim Aufprall selbständig einen e-Call-Notruf ab. „Am Pkw entstand allerdings Totalschaden“, so die Polizei.