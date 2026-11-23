Ein russisches Kriegsschiff legt in Libyen zum Auftanken an. Über dem Hafen von Bengasi leuchtet mitten in der Nacht ein Feuerball.

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Ukraine in der Nacht zum Sonntag die russische Korvette „Merkury“ auf einer Marinebasis in Bengasi im Osten Libyens versenkt. Selenskyj bestätigte den Angriff und nannte ihn eine „vorbildliche ukrainische Operation als Reaktion auf Russlands Krieg“. Laut Selenskyj kamen der Geheimdienst SBU und die Streitkräfte gemeinsam zum Einsatz, und zwar mit sieben in der Ukraine gebauten See-Drohnen. Russische Abwehrversuche hätten die Aktion nicht verhindern können. Ein libyscher Fernsehsender meldete, vier der Angriffsboote seien außer Gefecht gesetzt worden.

Selenskyj zufolge wurde auch ein Ka-27-Hubschrauber an Bord der Korvette zerstört. Getroffen worden sei außerdem das russische Frachtschiff „MV Angara“, das nach seinen Angaben dem Transport von Waffen diente. Seine Bilanz lautete: „Die von uns gesetzten Ziele wurden erreicht.“ Am 22. November 2026 berichteten Reuters und Al Jazeera, dass es zunächst keine Reaktion russischer Behörden auf den Vorfall gegeben habe.

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Folgen vor Ort

Satellitenbilder des Anbieters Vantor zeigen ein gesunkenes Schiff, dessen Bug noch aus dem Wasser ragt. Aus den Aufbauten steigt Rauch, am Kai liegen zahlreiche Trümmer. Ärzten zufolge wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter russische und libysche Staatsangehörige. Anwohner schilderten örtlichen Medien zufolge mehrere heftige Detonationen. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigen einen Feuerball am Nachthimmel.

Footage of the Russian Navy’s Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night. The ship was destroyed. https://t.co/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Libyens Reaktion

Die „Merkury“ war laut der ostlibyschen Regierung auf der Fahrt nach Russland in Bengasi eingelaufen, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen. Die Regierung erklärte, Hafen, Marinebasis und Lager seien sicher. Das Feuer sei unter Kontrolle, der Betrieb laufe wieder normal.

Zugleich stellte die ostlibysche Regierung klar, dass Libyen keine Kriegspartei im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei. Angriffe auf libyschem Boden, in den Gewässern oder in den Häfen des Landes, mit denen „Rechnungen zu begleichen“ seien, würden nicht geduldet. Schon im März war der Flüssiggastanker „Arctic Metagaz“ vor der libyschen Küste zerstört worden. Auch damals stand ein ukrainischer Angriff im Raum.