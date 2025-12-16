Putins Flotte im Visier: Ukraine versenkt U-Boot mit Unterwasserdrohnen

Geheimdienstoperationen, U-Boote und Häfen – hinter den Kulissen der internationalen Sicherheitspolitik spielen sich dramatische Szenen ab.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein weiteres russisches U-Boot versenkt. Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte mit, dass ein U-Boot der Warschawjanka-Klasse im Hafen von Noworossijsk getroffen wurde. Laut SBU-Chef Wassyl Maljuk sei das U-Boot durch einen Angriff mit Seedrohnen versenkt worden.

Russische Reaktion

Das russische Verteidigungsministerium hat den Angriff bestätigt, spricht jedoch nur von Schäden am U-Boot. Nach russischen Angaben sei das U-Boot durch ukrainische Marinedrohnen beschädigt worden, die in der Nacht zum Freitag den Hafen angegriffen hätten. Die russische Flugabwehr habe fünf Drohnen abgeschossen.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten mehrfach Angriffe auf die russische Schwarzmeerflotte durchgeführt.

Bereits im September hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass ein Drittel der russischen Schwarzmeerflotte zerstört worden sei.