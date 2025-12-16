Türkei alarmiert: F-16-Jets zerstören mysteriöse Drohne über Schwarzem Meer

Türkische F-16-Jets schossen eine unbekannte Drohne über dem Schwarzen Meer ab. Der Vorfall verschärft die ohnehin angespannte Lage in der strategisch wichtigen Region.

Das türkische Militär hat eine nicht identifizierte Drohne abgeschossen, die sich dem Luftraum über dem Schwarzen Meer näherte. Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, sei das Flugobjekt “außer Kontrolle geraten”. Nach der Sichtung wurden türkische F-16-Kampfjets mobilisiert, die die Drohne schließlich in einem unbewohnten Gebiet zum Absturz brachten, um mögliche Schäden zu vermeiden. Nähere Details zum genauen Zeitpunkt oder Ort des Vorfalls wurden in der am Montagabend veröffentlichten Erklärung nicht genannt.

Der Zwischenfall ereignet sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Schwarzen Meer. Erst kürzlich hatte die Ukraine Angriffe auf die sogenannte russische “Schattenflotte” durchgeführt, während gleichzeitig türkische Politiker vor einer möglichen Ausweitung des Konflikts warnten. In der vergangenen Woche hatten russische Streitkräfte die Häfen von Chornomorsk und Odesa im Südwesten der Ukraine angegriffen und dabei drei Frachtschiffe unter türkischer Flagge beschädigt.

Diese Attacke folgte auf ukrainische Marinedrohnenangriffe vom 28. November, bei denen zwei Tanker der russischen Schattenflotte innerhalb der türkischen Wirtschaftszone getroffen wurden. Am 11. Dezember meldete die Ukraine einen weiteren erfolgreichen Angriff auf ein Schiff dieser Flotte nahe der Krim. Als Reaktion auf diese Drohnenangriffe drohte der russische Präsident Putin damit, die Ukraine “vom Meer abschneiden” zu können.

Russische Schattenflotte

Bei der russischen Schattenflotte handelt es sich um ältere Tankerschiffe, die häufig unter Flaggen von Drittstaaten wie den Komoren oder Panama operieren. Ihr Zweck besteht darin, westliche Sanktionen zu umgehen und russisches Öl zu transportieren. Um unentdeckt zu bleiben, fahren diese Schiffe mit deaktivierten Transpondern.

In den letzten Jahren gelang es den ukrainischen Streitkräften, die russische Schwarzmeerflotte sowohl von der annektierten Krim als auch aus den von Moskau kontrollierten Küstengebieten zurückzudrängen.

Türkische Besorgnis

Die Türkei, die mit etwa 1330 Kilometern über die längste Schwarzmeerküste verfügt, zeigt wachsende Besorgnis angesichts der militärischen Aktivitäten in unmittelbarer Nähe ihres Territoriums. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete im vergangenen Monat die ukrainischen Angriffe auf die russische Schattenflotte als “besorgniserregende Eskalation” des Konflikts.

“Wir können diese Angriffe nicht dulden, die die Sicherheit der Schifffahrt, das Leben und die Umwelt bedrohen, insbesondere in unserer eigenen exklusiven Zone”, erklärte Erdogan in einer Fernsehansprache.

Die Türkei als NATO-Mitglied hat während des fast vierjährigen Krieges eine Doppelstrategie verfolgt und enge Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine aufrechterhalten.

Zu Beginn dieses Jahres fungierte die Türkei als Gastgeber für Verhandlungen zwischen Kyjiw und Moskau.