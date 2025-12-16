2.000 Euro für Hinweise: Polizei jagt diesen Tankstellen-Räuber

Mit Sturmhaube und Kampfmesser bewaffnet schlug er zweimal zu. Nach den Tankstellenüberfällen in Wien und Niederösterreich fahndet die Polizei mit Hochdruck.

Ein maskierter Täter verübte zwei Raubüberfälle auf Tankstellen in Wien-Simmering und Wolfpassing (Bezirk Scheibbs). Die Vorfälle ereigneten sich am 23. Juli um 01:24 Uhr und am 26. August um 04:35 Uhr morgens. Der Unbekannte trug bei beiden Taten eine schwarze Sturmhaube, schwarze Motorradjacke, dunkle Schuhe und grau-schwarze Arbeitshandschuhe.

Der bewaffnete Mann bedrohte in beiden Fällen die Angestellten mit einem Gegenstand, der einer Schusswaffe ähnelte. Zudem führte er ein Kampfmesser sichtbar an seiner Hüfte mit. Nach der Herausgabe des Bargelds, das er in einem schwarzen Rucksack verstaute, flüchtete der Täter.

In Wien-Simmering nutzte er für seine Flucht ein Motorrad. Der finanzielle Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde bei den Überfällen niemand körperlich verletzt.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittler konnten Bildmaterial des Verdächtigen sicherstellen. Das Landeskriminalamt Wien, Bereich Raub, hat die Untersuchungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien bittet die Landespolizeidirektion Wien nun um Veröffentlichung der Fotos in den Medien.

Zeugenaufruf

Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Journaldienst des Ermittlungsdienstes im Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 – 33800 zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Die Wirtschaftskammer Wien hat für Informationen, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise von Zeugen, die den Verdächtigen vor oder nach der Tat beobachtet haben oder sonstige Angaben zu seiner Person machen können.