Luka Modrić investiert in Luxusresort – doch die Anrainer sind skeptisch

Zwei Milliarden Euro, neun Hotels, ein Fußballstar – und ein Dorf, das gerade erst Wasseranschluss bekommt.

In Kroatien nimmt eines der ambitioniertesten Tourismusprojekte Europas Gestalt an. Im südkroatischen Doli in der Region Dubrovnik-Neretva soll das Luxusresort Tri Sestrice mit einem Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro entstehen. Zu den Geldgebern zählt auch Fußballstar Luka Modric.

Geplant sind neun Hotels, 130 Villen, 500 Residenzen sowie insgesamt 3.000 Betten – verteilt auf einem Areal von 300 Hektar. Projektinhaber Vicenco Blagajic beziffert das Gesamtvolumen, gegenüber Dnevnik Nova TV, klar: „Die neuen Zahlen liegen bei zwei Milliarden Euro, ohne Mitarbeitersiedlung, ohne Flughafen.“ Den Auftakt bildet der Bau einer vierspurigen Straße – eine Seltenheit in dieser Region.

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Der zum Resort gehörende Golfplatz soll allein 200 Hektar umfassen. Wie die Finanzierung in ihrer Gesamtheit gesichert werden soll, ist bislang noch offen.

Kroatischer Traum

Blagajic setzt dabei auch auf die kroatische Diaspora. Das Projekt solle gezielt jene Kroaten ansprechen, die im Ausland Berufserfahrung gesammelt haben und nun eine Perspektive in der Heimat suchen. „Eins zu eins ist ein gewisser Mindeststandard, unsere Vision ist der kroatische Traum“, formuliert er den Anspruch.

Gemeindevorsteher Nikola Knezic schlägt in dieselbe Kerbe und bringt ein konkretes Beispiel: „Warum nicht ein Kroate aus Irland? Wer in Irland als Kellner für 3.000 Euro arbeitet, würde für dasselbe Geld oder mehr sein Glück auf den Sestrice finden.“

Geteilte Reaktionen

In der Bevölkerung von Doli stößt das Vorhaben auf geteilte Reaktionen. Einwohnerin Kate Brbora meldet Zweifel an – und verweist auf die noch immer lückenhafte Grundversorgung: „Wir bekommen erst jetzt Wasser, und das über die Europäische Union.“ Die Bewohner würden bereits seit 50 Jahren auf einen Wasseranschluss warten, sagt Brbora. Bei der Kanalisation sei die Situation noch gravierender: Darauf warte man bereits seit 150 Jahren.

Die Sorge, dass eine milliardenschwere Tourismusinfrastruktur entsteht, während elementare Bedürfnisse der Bevölkerung kaum gedeckt sind, schwingt in ihrer Aussage deutlich mit. Brbora glaubt zudem nicht, dass das geplante Resort diese Probleme lösen wird. Für sie handelt es sich um ein eigenständiges Projekt für eine wohlhabendere Kundschaft, das nicht automatisch die Infrastruktur der lokalen Bevölkerung verbessern werde.

Zdravko Sare hingegen sieht in dem Projekt eine echte Entwicklungschance für die Region: „Das wäre ein schönes Projekt, super, wenn einheimische Leute arbeiten würden und sich dieser Tourismus entwickelt.“