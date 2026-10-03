Kroatisches Paar kommt mittellos nach Österreich – und spart in vier Jahren 100.000 Euro

Kein Deutsch, kein Abschluss, kein Netzwerk – und trotzdem 100.000 Euro in vier Jahren. Ein kroatisches Paar zeigt, wie es geht.

Ein kroatisches Paar hat in Österreich in nur vier Jahren eine Ersparnis von 100.000 Euro aufgebaut – und das ohne Hochschulabschluss, ohne Sprachkenntnisse und ohne berufliche Vorerfahrung im Land.

„Nach vier Jahren haben wir die 100.000-Euro-Marke geknackt. Für mich klingt das immer noch unglaublich“, sagt der junge Kroate, der seine Geschichte öffentlich geteilt hat.

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2022 machten sich der Mann und seine Frau auf den Weg nach Österreich. Sie kamen ohne Deutschkenntnisse und ohne anerkannte Berufsausbildung – und bezogen zunächst eine 63-Quadratmeter-Wohnung in St. Pölten, für die sie 580 Euro Miete zuzüglich Betriebskosten zahlten. Der Beginn war alles andere als komfortabel, doch das Paar trat ihn mit klarer Entschlossenheit an.

Konsequentes Sparen

Der Mann fand Arbeit als Essenslieferant und verdiente dabei rund 25.000 Euro netto im Jahr. Seine Frau nahm eine Stelle in einer Fabrik an, womit das gemeinsame Jahreseinkommen auf etwa 50.000 Euro netto stieg. Von diesem Betrag sparten sie konsequent die Hälfte – möglich gemacht durch eine bewusst niedrig gehaltene Lebensführung.

„Es gibt ziemlich viele Beiträge darüber, dass es sich nicht mehr lohnt, ins Ausland zu gehen, außer man hat einen guten Job“, räumt der Mann ein – und sieht sein eigenes Beispiel als Gegenbeweis.

Staatliche Unterstützung

Als das Lieferunternehmen umstrukturierte und sein Arbeitsverhältnis endete, griff das österreichische Integrationssystem. Das Arbeitsmarktservice (AMS) übernahm die Kosten für einen Intensivsprachkurs und sicherte dem Mann während der Ausbildungszeit eine monatliche Unterstützung von rund 1.300 Euro. Für ihn ist das mehr als eine Sozialleistung: „Der Staat investiert in deine Integration.“

Künftig plant er eine Weiterbildung im technischen Bereich. Auch eine österreichische Staatsbürgerschaft zieht er in Betracht – und formuliert dabei eine Haltung, die über das Bürokratische hinausgeht: „Ich bin kein Kroate, sondern ich habe die kroatische Staatsbürgerschaft.“