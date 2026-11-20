Eine neue Abnehmspritze aus China lässt in einer klinischen Studie die Kilos purzeln. Die Ergebnisse sind beeindruckend, doch beim Vergleich mit Wegovy und Mounjaro gibt es wichtige Einschränkungen.

Die experimentelle Abnehmspritze Ribupatid hat in einer klinischen Studie nach 48 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 17,7 Prozent geführt. Dieses Ergebnis wurde mit der höchsten getesteten Dosis von sechs Milligramm pro Woche erreicht. Die Resultate der Phase-3-Studie GEMINI-1 wurden am 15. November 2026 in der medizinischen Fachzeitschrift JAMA veröffentlicht.

Studie mit 567 Teilnehmern

Durchgeführt wurde die Untersuchung unter Leitung von Forschern der Fudan-Universität in Schanghai. Beteiligt waren 567 Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas, aber ohne Diabetes, die an 55 medizinischen Zentren in China betreut wurden. Das Durchschnittsalter lag bei 34,4 Jahren, das durchschnittliche Ausgangsgewicht bei 93 Kilogramm.

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Die Teilnehmer wurden zufällig vier Behandlungsgruppen zugeordnet. Drei Gruppen erhielten wöchentlich zwei, vier oder sechs Milligramm Ribupatid als Zieldosis, während die Kontrollgruppe ein wirkstofffreies Placebo bekam. Die Dosierung wurde schrittweise erhöht. Nach 48 Wochen zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Bei der niedrigsten Dosis sank das Körpergewicht im Durchschnitt um 10,7 Prozent, bei vier Milligramm um 16,4 Prozent und bei sechs Milligramm um 17,7 Prozent. In der Placebogruppe betrug der Gewichtsverlust lediglich 1,4 Prozent.

Bei einem Ausgangsgewicht von 100 Kilogramm würden 17,7 Prozent rechnerisch einer Abnahme von 17,7 Kilogramm entsprechen. Das ist allerdings ein statistischer Durchschnitt und keine Garantie für einzelne Patienten. Besonders bemerkenswert: In der höchsten Dosisgruppe erreichten laut statistischer Auswertung 44,4 Prozent der Teilnehmer eine Gewichtsabnahme von mindestens 20 Prozent. Bei der mittleren Dosis waren es 37,1 Prozent, unter Placebo 3,5 Prozent.

Alle Teilnehmer erhielten zusätzlich Ernährungsberatung und die Empfehlung, sich mindestens 150 Minuten pro Woche moderat zu bewegen. Nach Einschätzung der Forscher hatte der Gewichtsverlust in den beiden höheren Dosisgruppen nach 48 Wochen noch keinen eindeutigen Stillstand erreicht. Unter Ribupatid wurden außerdem Verbesserungen bei Blutzuckerwerten, Blutdruck und bestimmten Blutfetten beobachtet. Der Taillenumfang verringerte sich je nach Dosis im Durchschnitt um 8,9 bis 14,4 Zentimeter, in der Placebogruppe um 2,5 Zentimeter.

Vergleich mit Wegovy und Mounjaro

Die Ergebnisse lassen aufhorchen, insbesondere im Vergleich mit bereits bekannten Abnehmmedikamenten. In der STEP-1-Studie erreichte der Wirkstoff Semaglutid, der in Wegovy enthalten ist, bei einer Dosierung von 2,4 Milligramm nach 68 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 14,9 Prozent.

Für Tirzepatid, den Wirkstoff von Mounjaro, wurden in der SURMOUNT-1-Studie nach 72 Wochen bei der höchsten Dosis 20,9 beziehungsweise 22,5 Prozent Gewichtsverlust ermittelt. Die unterschiedlichen Werte ergeben sich aus zwei statistischen Auswertungsmethoden, die unter anderem den Umgang mit Therapieabbrüchen unterschiedlich berücksichtigen.

Ein direkter Wirksamkeitsvergleich ist aus diesen Zahlen nicht möglich. Die Präparate wurden nicht innerhalb derselben Studie gegeneinander getestet. Zudem unterscheiden sich Behandlungsdauer, Teilnehmergruppen und Auswertungsverfahren. Aus den Ergebnissen lässt sich deshalb nicht ableiten, dass Ribupatid grundsätzlich besser oder schlechter wirkt als Wegovy oder Mounjaro.

Wie funktioniert Ribupatid?

Ähnlich wie Mounjaro wirkt Ribupatid auf zwei hormonelle Signalwege im Körper. Der Wirkstoff aktiviert die Rezeptoren für die Darmhormone GLP-1 und GIP, die unter anderem die Insulinausschüttung, das Sättigungsgefühl und die Regulation des Blutzuckers beeinflussen. Dadurch kann die Nahrungsaufnahme sinken. Entwickelt wird Ribupatid vom chinesischen Pharmakonzern Jiangsu Hengrui. Außerhalb Chinas und weiterer vereinbarter Märkte treibt das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Kailera Therapeutics die Entwicklung unter der Bezeichnung KAI-9531 voran.

Nebenwirkungen und offene Fragen

Die Behandlung war allerdings nicht frei von Nebenwirkungen. Besonders häufig traten Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf. In der höchsten Dosisgruppe berichteten 63,1 Prozent der Teilnehmer über Magen-Darm-Beschwerden, unter Placebo waren es 23,1 Prozent. Die Beschwerden waren überwiegend leicht bis mittelschwer und traten vor allem während der schrittweisen Dosiserhöhung auf.

Nur wenige Teilnehmer brachen die Behandlung wegen unerwünschter Ereignisse dauerhaft ab. Nach Angaben der Forscher lag dieser Anteil bei 0,7 Prozent. Über die langfristige Sicherheit einer mehrjährigen Anwendung lässt sich aus der 48-wöchigen Studie allerdings noch keine abschließende Aussage treffen.

Die Wissenschaftler weisen außerdem darauf hin, dass die Studienteilnehmer vergleichsweise jung waren. Ob Ribupatid bei älteren Menschen ähnlich wirksam und verträglich ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Auch die Frage, wie dauerhaft die Gewichtsabnahme nach dem Ende der Behandlung bleibt, ist noch offen.

Wann kommt die neue Abnehmspritze?

Für die reguläre Behandlung in Österreich und der Europäischen Union ist Ribupatid derzeit nicht zugelassen. Auch in China befand sich der Zulassungsantrag für die langfristige Gewichtskontrolle nach den zuletzt bestätigten Unternehmensangaben noch in Prüfung. Die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA hatte den entsprechenden Antrag bereits im September 2025 zur Prüfung angenommen. Der Hersteller bestätigte den laufenden Zulassungsprozess im August 2026. Ein endgültiger Zulassungsbescheid ließ sich anhand der überprüften Quellen bislang nicht bestätigen.

Die neuen Studienergebnisse zeigen damit einen vielversprechenden weiteren Ansatz zur medikamentösen Behandlung von Adipositas. Ob und wann Ribupatid tatsächlich in europäischen Apotheken erhältlich sein wird, ist jedoch noch offen.