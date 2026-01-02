Deutsche Abnehmspritze soll Ozempic & Co. Konkurrenz machen

**Ein neuer Hoffnungsträger im Kampf gegen Übergewicht und Leberverfettung steht in den Startlöchern. Der Wirkstoff Survodutid verspricht einen doppelten Nutzen.**

Ein neues Konkurrenzprodukt im Bereich der Abnehmspritzen steht kurz vor der Markteinführung. Der Wirkstoff Survodutid des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim, das auch einen Standort in Wien betreibt, befindet sich aktuell in der finalen Testphase. Das Medikament soll voraussichtlich im kommenden Jahr verfügbar sein und tritt damit in direkte Konkurrenz zu etablierten Präparaten wie Ozempic, Wegovy und Mounjaro.

Zweifacher Nutzen

Der Wirkstoff zeichnet sich durch seinen zweifachen Nutzen aus: Er dämpft nicht nur das Hungergefühl, sondern zeigt auch positive Effekte bei Leberverfettung. Diese Erkrankung betrifft nach aktuellen Schätzungen etwa ein Viertel der Bevölkerung – in Österreich leiden somit mehr als zwei Millionen Menschen an einer Fettleber.

Die bisherigen Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Survodutid teilweise erhebliche Heilungserfolge bei Leberschäden erzielen kann.

Zu den Kosten des neuen Medikaments hält sich der Hersteller derzeit noch bedeckt.