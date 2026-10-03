Modrić nach 7:0-Schock: „Zum ersten Mal schäme ich mich“

Luka Modrić sprach nach dem Abpfiff von Scham – und das nach 20 Jahren als kroatischer Nationalspieler.

Englands Fußballnationalmannschaft schrieb in Rijeka Geschichte – auf Kosten Kroatiens. Mit einem 7:0-Sieg fügten die Three Lions dem kroatischen Nationalteam die schwerste Niederlage in der Geschichte des Landes zu. Das Spiel der dritten Runde der Nations League A in Gruppe 3 entwickelte sich zu einem beispiellosen Debakel für die Kroaten.

Modrićs Worte

Nach dem Abpfiff fand Kapitän Luka Modrić deutliche Worte – und ließ dabei kaum Raum für Interpretation. „Keine Zweikämpfe, keine Aggressivität, keine Fouls, kein Zusammenhalt. Ich bin seit 20 Jahren dabei und muss sagen, dass ich zum ersten Mal nach einem Spiel Scham empfinde“, sagte der Mittelfeldstar sichtlich getroffen.

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Der Weltklassespieler rief seine Mannschaft zur Geschlossenheit auf: „Wir sollten nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, wir müssen in dieser Sache zusammenstehen, wie immer bisher.“

Mit einem schlichten „Ich entschuldige mich“ schloss Modrić seine Stellungnahme. Der bisherige Negativrekord Kroatiens hatte bei einer 0:6-Pleite gegen Spanien im September 2018 gelegen – dieser wurde nun mit erschreckender Deutlichkeit übertroffen.

Tabellensituation

In der Gruppe 3 der Nations League A teilen sich Spanien und England mit jeweils sechs Punkten die Tabellenführung. Kroatien folgt mit drei Zählern auf Rang drei, während Tschechien noch ohne Punkt dasteht.

In der nächsten Runde bekommt es England mit Tschechien zu tun, Kroatien empfängt derweil Spanien – den Gegner, gegen den die Kroaten bislang ihre schwerste Niederlage kassiert hatten.