Todesdrohungen: 21-jährige Bosnierin bedrohte Wiener Beamten

Monatelang lebte ein Wiener Behördenmitarbeiter in Angst – bis die Polizei eingriff und eine 21-Jährige mit Messer stoppte.

Eine 21-jährige Frau aus Bosnien und Herzegowina ist in Wien festgenommen worden, nachdem sie einen Mitarbeiter der städtischen Kinder- und Jugendhilfe über Monate hinweg verfolgt und wiederholt mit dem Tod bedroht hatte.

Festnahme mit Messer

Die Verdächtige soll den Beamten der MA 11 – der Wiener Kinder- und Jugendhilfe – über einen längeren Zeitraum sowohl persönlich vor seiner Arbeitsstätte aufgelauert als auch per Nachricht bedroht haben. Als Motiv gilt der Verlust des Sorgerechts für ihr Kind, den sie dem Mitarbeiter anlastete.

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Am 2. Oktober spitzte sich die Lage zu: Die Frau erschien erneut, drohte abermals und versuchte offenbar, ihren Worten Taten folgen zu lassen.

Einsatzkräfte der Wiener Polizei konnten sie in der Nähe der Dienststelle Wien-Rötzergasse stellen – nachdem sie zunächst die Flucht ergriffen hatte. Bei der Festnahme wurde ein Küchenmesser sichergestellt.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen die 21-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Drohung und Stalking eingeleitet.

Die Polizei hob die Schwere des Vorfalls hervor, insbesondere angesichts des aufgefundenen Messers.