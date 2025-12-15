WEGA-Alarm: Brutaler Überfall auf 20-Jährigen im Luxus-Auto

**Mitten in der Nacht eskaliert ein Raubversuch in Wien-Leopoldstadt. Zwei Männer attackieren einen 20-Jährigen im Luxus-Mietwagen und lösen einen WEGA-Einsatz aus.**

In der Nacht auf Sonntag nahmen Polizeibeamte gegen 3:15 Uhr zwei Männer in der Waldsteingartenstraße in Wien-Leopoldstadt fest. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie einen 23-jährigen österreichischen Staatsbürger. Das Duo soll zuvor versucht haben, einen 20-Jährigen in dessen hochpreisigem Mietwagen auszurauben.

Den Ermittlungen zufolge gingen die Männer auf das im Fahrzeug sitzende Opfer los, schlugen auf ihn ein und verlangten Geld. Zusätzlich drohten sie dem jungen Mann mit dem Tod. Erst nachdem der 20-Jährige mehrfach beteuert hatte, kein Bargeld bei sich zu führen, ließen die Angreifer von ihm ab.

Das verletzte Opfer verriegelte daraufhin sein Mietauto und alarmierte umgehend die Polizei über den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Täter kurz darauf nicht weit vom Tatort entfernt dingfest machen.

Massiver Widerstand

Während der Festnahme wie auch später im Arrestbereich widersetzten sich beide Männer massiv den Anweisungen der Beamten. Die Situation eskalierte derart, dass zweimal Spezialeinheiten der WEGA zur Unterstützung angefordert werden mussten. Im Zuge ihrer Befragung zeigten sich die Verdächtigen nicht geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie anschließend in eine Justizanstalt überstellt.