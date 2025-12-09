Zugchaos in Wien: Randalierer verschanzt sich mit Klappmesser gegen WEGA

Zugscheiben demoliert, Polizisten mit Messer bedroht: Ein 27-Jähriger sorgte am Margaretengürtel für einen Großeinsatz und verletzte zwei Beamte.

Am Montagabend kam es beim Margaretengürtel in Wien-Favoriten zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 27-Jähriger die Scheiben einer unbesetzten Zuggarnitur demoliert hatte. Der Mann hatte sich anschließend in einem Abteil verbarrikadiert.

Bedrohliche Situation

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bedrohte der Randalierer sie mit einem Klappmesser und beschädigte die bereits lädierten Fensterscheiben weiter. Erst nachdem er das Messer fallen gelassen hatte, konnten Polizisten mit Unterstützung der Spezialeinheit WEGA den Verdächtigen aus dem Zugabteil holen und in Gewahrsam nehmen.

Der iranische Staatsbürger zeigte sich zunächst ruhig. Kurz darauf versuchte er jedoch, sich aus den Fixierungsmaßnahmen zu lösen, indem er heftig mit Ellbogen und Beinen um sich trat.

Bei diesem Widerstand wurden zwei Polizeibeamte verletzt.