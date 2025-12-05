Alkohol-Drama in Wien: Sohn bedroht Vater – Polizei greift ein

Alkohol, Drohungen und Familienstreit: In einem Wiener Mehrparteienhaus eskalierte die Situation zwischen Vater und Sohn so weit, dass die Polizei einschreiten musste.

Ein alkoholisierter 40-Jähriger wurde am Donnerstagabend in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten vorläufig festgenommen, nachdem er seinen 59-jährigen Vater mit gefährlichen Drohungen konfrontiert hatte. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, fanden die Beamten Vater und Sohn in einem heftigen Streit vor. Die Mutter des Beschuldigten war während des Vorfalls ebenfalls in der Wohnung anwesend.

Polizeieinsatz eskaliert

Die Einsatzkräfte wurden durch laute Auseinandersetzungen im Treppenhaus auf die Situation aufmerksam und verschafften sich zur Klärung des Sachverhalts Zutritt zur Wohnung. Trotz Anwesenheit der Polizei zeigte sich der Sohn nur wenig einsichtig, was schließlich zu seiner vorläufigen Festnahme führte. Die Behörden verhängten zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann.

Der 59-jährige Vater trug leichte Verletzungen davon, verzichtete jedoch auf eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst.

Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.