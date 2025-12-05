Wiener Studie enthüllt Muster tödlicher Gewalt gegen Frauen!

Kontrolle, Besitzdenken und Eifersucht – hinter jedem der untersuchten Femizide in Wien standen erkennbare Warnsignale. Keine der Frauen hatte professionelle Hilfe gesucht.

Femizide folgen meist erkennbaren Warnsignalen, wie eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Konfliktforschung im Auftrag des Frauenservice Wien belegt. Besonders das Kontrollverhalten und Besitzansprüche gegenüber Partnerinnen erwiesen sich als zentrale Risikofaktoren. Die Studie analysierte Akten aus dem Zeitraum Jänner 2022 bis Juni 2023, in dem vier Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet wurden und sechs weitere einen Mordversuch überlebten.

Laut dem Büro der Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) zeigt die Untersuchung mit dem Titel “Femizide und Femizidversuche in Beziehungen. Gefährdungswahrnehmung und Hilfesuche in Wien” ein alarmierendes Muster: Bei sämtlichen untersuchten Fällen gab es vorab erkennbare Warnsignale. In der Hälfte aller Taten spielten Eifersucht, psychische Gewalt und Kontrollverhalten eine entscheidende Rolle. Die Täter übten zuvor Druck aus und belästigten ihre späteren Opfer durch Stalking.

Als weiterer Risikofaktor wurde die Pflegeverantwortung identifiziert, die häufig mit Femiziden und anschließendem Suizid des Täters einherging. Psychische Erkrankungen sowie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit der Täter waren ebenfalls in mehreren Fällen relevant. Auffällig ist zudem die Altersverteilung: Die meisten Betroffenen – sowohl Opfer als auch Täter – waren zwischen 50 und 59 Jahre alt.

Fehlende Hilfesuche

Obwohl sechs der betroffenen Frauen bereits vor der Tat Gewalterfahrungen gemacht hatten, stand keine von ihnen nachweislich in Kontakt mit einer Gewaltschutzeinrichtung. Vier Frauen hatten sich offenbar nur im privaten Umfeld anvertraut. Studienleiterin Birgitt Haller betonte: “Unsere Analyse macht sichtbar, dass in allen Fällen Risikofaktoren bestanden – am häufigsten Besitzdenken sowie psychische Gewalt, Kontrolle, Morddrohungen oder Waffenbesitz. Diese Hinweise müssen frühzeitig erkannt und ernst genommen werden.” Sie unterstrich zudem: “Die Fälle der Kontrollbeziehungen zeigen, dass Gewalt in Beziehungen nicht plötzlich entsteht, sondern sich über längere Zeit entwickelt.”

Präventionsmaßnahmen

Die Forschenden empfehlen eine systematische Analyse von Hochrisikofällen in enger Kooperation zwischen Polizei und Justiz. Ebenso wichtig seien verstärkte Aufklärung über Hilfsangebote und die Sensibilisierung von medizinischem Personal. Für Femizide mit anschließendem Suizid werden spezifische Präventionsmaßnahmen im Bereich der Pflegeleistungen sowie Strategien gegen die Isolation älterer Menschen als notwendig erachtet.

Frauenstadträtin Gaal erklärte zur Studie: “Um Gewalt gegen Frauen effektiv entgegentreten und eine nachhaltige Änderung erzielen zu können, brauchen wir verlässliche Daten und Forschung. Die nun vorliegende Studie zu Femiziden – und auch versuchten Femiziden – wurde daher in Auftrag gegeben, um die Hintergründe der Taten zu verstehen, Gemeinsamkeiten und Handlungsoptionen herauszuarbeiten.”

Die Studienergebnisse verdeutlichten die Notwendigkeit, das Gewaltschutznetz und entsprechende Anlaufstellen kontinuierlich und auf allen Ebenen bekannt zu machen.

Gaal betonte, dass Gewalt an Frauen unabhängig von Alter, finanzieller Situation und Herkunft auftreten könne.