Gefährliche Blumen: Wie eine Rosenverkäuferin zur Trickdiebin wurde

Mit Rosen in der Hand und Taschendiebstahl im Sinn – eine 31-jährige Rumänin hinterließ eine Spur von Diebstählen durch die Steiermark, bis die Polizei zuschlug.

Die Polizei hat eine 31-jährige Rumänin aus Wien festgenommen, die unter Verdacht steht, zwischen Ende Oktober und Mitte November mehrere Diebstähle in der Steiermark begangen zu haben. Laut den Ermittlungen soll die Frau für vier Trickdiebstähle sowie einen Ladendiebstahl in Graz und Weiz verantwortlich sein. Beamte der Polizeiinspektion Andritz konnten die Verdächtige anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung in Tatortnähe identifizieren und unterzogen sie einer Kontrolle.

⇢ Beutezug durch vier Bundesländer: Duo stahl Geldbörsen beim Einkaufen (FOTOS)



Widersprüchliche Aussagen

Bei ihrer Befragung stritt die Beschuldigte die Vorwürfe ab und gab an, sich lediglich mit dem Verkauf von Rosen beschäftigt zu haben. Bezüglich des Ladendiebstahls räumte sie ein, dass sie “möglicherweise vergessen habe”, die Waren zu bezahlen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der durch die Diebstähle verursachte Schaden auf mehrere tausend Euro.

Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurde die 31-Jährige in Gewahrsam genommen.

Die Behörden haben ihre fristgerechte Überstellung in die Justizanstalt Graz-Jakomini veranlasst.