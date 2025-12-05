Kinder misshandelt, dann zum Messer gegriffen – Mutter in Haft

Nach Misshandlungsvorwürfen gegen ihre Kinder und dem Eingreifen des Jugendamtes griff eine 32-Jährige zum Messer. Ihr Ex-Partner trug eine Schnittverletzung davon.

Ein 37-jähriger Mann erschien am Mittwochmorgen bei der Polizei und erstattete Anzeige gegen seine ehemalige Partnerin. Er wies eine leichte Schnittverletzung im Hüftbereich auf und schilderte, dass er kurz zuvor von der 32-Jährigen attackiert worden sei. Der Vorfall steht in direktem Zusammenhang mit einer behördlichen Maßnahme des Jugendamtes, das die gemeinsamen Kinder in Obhut genommen hatte, nachdem der Mann Misshandlungsvorwürfe gegen die Mutter erhoben hatte.

Dem Zwischenfall war eine Intervention des Jugendamtes vorausgegangen. Der 37-Jährige hatte die Behörde informiert, dass seine Ex-Partnerin die beiden gemeinsamen Kinder – ein sechsjähriges und ein knapp zweijähriges – über längere Zeit regelmäßig misshandelt haben soll. In der Wohnung der Frau kam es anschließend zu einer Auseinandersetzung, bei der die Verdächtige mutmaßlich zu einem Küchenmesser griff und ihren früheren Partner angriff, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zudem soll sie Drohungen gegen ihn ausgesprochen haben.

Belastendes Videomaterial

Bei den Ermittlungen sichteten die Beamten Videomaterial, das offenbar die Misshandlungen der Kinder durch die 32-Jährige dokumentiert. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft ihre Festnahme an. Eine unmittelbar eingeleitete Suche blieb zunächst erfolglos. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung konnten die Einsatzkräfte jedoch das mutmaßliche Tatwerkzeug sicherstellen.

Festnahme erfolgt

Am darauffolgenden Donnerstag gelang es Beamten des Grazer Kriminalreferats, die Tatverdächtige in den frühen Morgenstunden festzunehmen. Während ihrer Vernehmung machte die Frau von ihrem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.

Sie wurde anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.