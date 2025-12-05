Messerattacke in U-Bahn: Teenager sticht auf Mädchen ein

Brutaler Angriff in Wiener U-Bahn-Station: 15-Jähriger attackiert Mädchen mit Messer

In der U-Bahn-Station Längenfeldgasse in Wien kam es am Morgen zu einem schockierenden Zwischenfall. Ein 15-jähriger Jugendlicher griff aus bisher unbekannten Gründen ein Mädchen an, trat auf sein Opfer ein und soll dabei auch ein Messer eingesetzt haben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr im Bereich der Linien U4 und U6.

Aufnahmen eines Leserreporters von der “Heute” dokumentieren die Gewalttat. Darauf ist zu sehen, wie der Teenager auf sein Opfer eintritt und offenbar mit einem Messer zuschlägt. Mehrere Fahrgäste, die auf die nächste U-Bahn warteten, bemerkten den Vorfall sofort und schritten ein.

Couragierte Helfer

Die couragierten Zeugen eilten dem angegriffenen Mädchen umgehend zur Hilfe. Sie überwältigten den Angreifer und hielten ihn am Boden fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Wenig später rückten Polizisten an und nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war dem Angriff eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen vorausgegangen.

Leichte Verletzungen

Wie die Wiener Berufsrettung mitteilte, erlitt das Mädchen glücklicherweise nur oberflächliche Schnittverletzungen. Auch einer der helfenden Augenzeugen wurde leicht verletzt – er trug eine Schnittwunde sowie Abschürfungen davon.

Er musste notfallmedizinisch versorgt werden.