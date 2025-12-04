Brutale Jugendbande jagt Angst durch Favoriten – Opfer im Spital

Brutale Attacke am Reumannplatz: Fünf Jugendliche schlagen auf einen 26-Jährigen ein und verletzen seinen Helfer mit einem Messerstich im Oberschenkel.

Trotz bestehender Waffenverbotszone kam es am Dienstagabend zu einer schweren Gewalttat im Bereich des Reumannplatzes in Wien-Favoriten. Ein 26-jähriger Mann wurde gegen 19.30 Uhr von mehreren Jugendlichen angegriffen. Zeugen berichteten, dass die Angreifer mehrfach auf den Kopf des Opfers einschlugen. Als ein 17-jähriger Bekannter des Angegriffenen einschreiten wollte, zog einer der fünf Täter ein Messer und stach dem Jugendlichen in den Oberschenkel. Nach der Tat flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Verletzte im Krankenhaus

Die Verletzten begaben sich selbständig zur nahegelegenen Polizeiinspektion Keplergasse und erstatteten dort Anzeige. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien konnte der 26-Jährige in häusliche Pflege entlassen werden. Sein 17-jähriger Bekannter musste nach notfallmedizinischer Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Täterfahndung läuft

Die Fahndung nach den Tätern läuft. Die Polizei beschreibt die Verdächtigen als männlich, vermutlich im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizei auch anonym unter der Notrufnummer 133 entgegen.