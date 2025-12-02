Täter geschnappt: Messerangriff in Simmering sorgt für Aufsehen

Nach einem Trinkgelage in Wien-Simmering eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern. Mit einem Küchenmesser bewaffnet, bedrohte ein 40-Jähriger seinen Bekannten.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Montagabend in einer Wohnung in Wien-Simmering Opfer einer Messerattacke. Der Täter, ein 40-jähriger Rumäne, bedrohte sein Opfer mit dem Tod und verletzte es mit einem Küchenmesser an der Hand. Die Polizei nahm den Angreifer fest und stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Eskalierter Streit

Dem Angriff ging ein heftiger Streit zwischen den beiden alkoholisierten Männern voraus. Als der 35-Jährige die Wohnung verlassen wollte, griff ihn sein Bekannter mit dem Messer an und drohte, ihn umzubringen. Dem Opfer gelang die Flucht auf die Straße, wo es die Polizei alarmierte. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering konnten den Verdächtigen kurz darauf in seiner Wohnung festnehmen.

Polizeiliche Maßnahmen

Der Verletzte wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam und wurde wegen Verdachts der schweren Nötigung sowie der schweren Körperverletzung angezeigt.

Die Ermittler arbeiten derzeit an der Aufklärung der genauen Hintergründe des eskalierenden Streits.

