Wochenend-Sperre auf der A2: Riesen-Kräne heben Brücke aus

**Spektakuläre Brückenoperation an der A2 bei Graz: Während der Verkehr bereits über das neue Bauwerk rollt, wird die alte Murbrücke mit Schwerlastkränen demontiert.**

Die zweite neue Autobahnbrücke über die Mur bei Graz ist nun einsatzbereit, während die alte Konstruktion demontiert wird. Nachdem im Jänner die erste neue Brücke auf der A2 fertiggestellt wurde, konnte jetzt auch die zweite Richtungsfahrbahn in Betrieb genommen werden. Der Verkehr fließt bereits über das neue Bauwerk, während die ausgediente Brücke nun abgetragen wird. Für die Demontage kommen drei massive Kräne zum Einsatz, die das alte Tragwerk von den Stützpfeilern heben.

Wochenend-Sperrung

Für diese Arbeiten muss die Autobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt gesperrt werden. Die Verkehrsunterbrechung beginnt am Samstag um 20 Uhr, wobei eine Umleitung durch das Grazer Stadtgebiet eingerichtet wird. Nach Angaben der Asfinag sollen die Arbeiten bis Sonntagmorgen abgeschlossen sein. Das entfernte Brückentragwerk wird auf ein Spezialfahrzeug verladen und anschließend auf einem stillgelegten Parkplatz in kleinere Segmente zerlegt. Auch die Fundamente der alten Brücke werden beseitigt.

Bauarbeiten bis 2027

Für Autofahrer bedeutet dies jedoch nicht das Ende der Baumaßnahmen: Zunächst entstehen am Standort der demontierten Brücke neue Pfeiler. Die bereits fertiggestellte neue Brücke wird voraussichtlich im Juni 2026 mit hydraulischen Pressen an ihren endgültigen Standort verschoben.

Den spektakulären Abschluss der Bauarbeiten erleben die Verkehrsteilnehmer dann im darauffolgenden Sommer.