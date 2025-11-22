A2 stundenlang lahmgelegt: PKW-Lenker rast in LKW

Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz kollidierte am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr auf der Südautobahn (A2) mit einem vorausfahrenden Lastwagen. Der Zusammenstoß ereignete sich bei Straßenkilometer 128,020 in Fahrtrichtung Wien.

Nach dem Unfall lenkte der 60-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug auf den Pannenstreifen, während das Auto auf der linken Fahrspur zum Stehen kam.

⇢ Lkw-Crash, Totalschäden, Verletzte: Eisige Straßen werden zur Todesfalle



Unfallfolgen

Der Lastwagen-Lenker blieb unverletzt und bestand einen vor Ort durchgeführten Alkoholtest. Der Pkw-Fahrer hingegen erlitt Verletzungen, wurde von Sanitätern an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Oberwart transportiert.

⇢ Autofahrer stürzt mit Auto fünf Meter in die Tiefe – kopfüber eingeklemmt



Verkehrsbehinderungen

Für die Dauer der medizinischen Versorgung und der notwendigen Aufräumarbeiten musste die Südautobahn vollständig gesperrt werden.

Die Sperre verursachte einen Rückstau von etwa sechs Kilometern Länge.