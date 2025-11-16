Autofahrer stürzt mit Auto fünf Meter in die Tiefe – kopfüber eingeklemmt

Dramatische Szenen in der Steiermark: Ein Amerikaner stürzte mit seinem Wagen fünf Meter in die Tiefe und landete kopfüber in einem Hof.

Ein 45-jähriger US-Amerikaner verunglückte am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Turnau schwer. Der Mann verlor gegen 16 Uhr auf der L102 im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag die Kontrolle über seinen silbernen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe und landete auf dem Dach in einem Hof.

Aufwendige Rettung

Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Wrack eingeklemmt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Turnau befreiten den Verunglückten aus dem Unfallfahrzeug.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz vor Ort wurde der 45-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Leoben (Landeskrankenhaus) transportiert.